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子彈治療守住零確診！傳北韓邊境防疫射殺3名中國人　動物也不放過

▲▼北韓防疫政策嚴格，一律禁止人類、甚至動物出入國境。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓防疫政策嚴格，一律禁止人類、甚至動物出入國境。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球遭受新冠肺炎病毒侵襲至今已超過2年，不過北韓（朝鮮）至今依舊宣稱是唯一「零確診」的國家，其防疫秘訣在於嚴格阻絕任何人類、甚至動物進入國境，否則一律射殺處分。近日，非政府組織「自由之家」（Freedom House）在報告中表示，北韓曾射殺3名躲避颱風的中國籍船員。

根據《韓聯社》，國際人權團體「自由之家」今（22）日在「2022年全球自由報告」中公佈關於各國的詳細資料，其中在北韓的部份表示，平壤當局嚴格控管內部移動，甚至針對邊境地區下達開炮指令，而去年7月疑似就有3名中國籍船員為躲避颱風烟花，最後停靠在北韓沿海島嶼，沒想到卻慘遭北韓軍隊射殺。

不過自由之家並未在報告中指出，提出如此推測的根據與理由。

報導指出，北韓從2020年8月起在邊境地區1至2公里內設置緩衝地帶，凡是接近該緩衝地帶的人、動物，一律交由社會安全省無條件射殺；同年9月起，甚至多了一條射殺後焚屍的規定。

也因此，2020年9月南韓一名海洋水產部公務員才會在西海（黃海）慘遭北韓官兵射殺焚屍。

該份報告書點出北韓至今以來的各種老問題，「北韓是由一黨專政、形同王朝體制的獨裁政權。境內佈滿各種監視網，且任意逮捕、拘禁等情事普遍發生，對於政治犯的處罰也相當嚴酷。政治犯收容所由國家親自經營，充滿著拷問、強制勞動、飢餓等問題。」

據悉，北韓在「自由之家」的自由指數評比中只獲得3分，被歸類為不自由的國家，與往年一樣始終處於墊底。

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