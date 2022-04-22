輝瑞Paxlovid與10類藥物「具禁忌」　健保雲端系統主動跳提醒

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

美國輝瑞藥廠研發新型冠狀病毒肺炎口服藥Paxlovid，獲得世界衛生組織WHO背書為尚未接種疫苗、年長者或免疫功能低下的新冠肺炎患者最佳選擇，我國已購得72萬份，其中2萬份近期陸續到貨。不過，研究指出，Paxlovid與10大類藥具禁忌，另會與35類藥物產生交互作用，健保署將於雲端系統新增提示功能，提醒各醫事人員多加留意。

本土新冠肺炎延燒，今（22）日傳出病例數近4000例，指揮中心積極討論篩檢取代隔離方案，也將已到貨的輝瑞Paxlovid提供給醫師開立使用。

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指揮中心日前與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今年第二季，約4、5、6月陸續到貨，至於前次採購20,000人份Paxlovid，尚未到貨的15,200人份，已協調兩個禮拜內到貨。

Paxlovid是身體中一種酶（CYP3A）的抑制劑，可能會增加經由這種酶代謝的藥物的血漿濃度，現有藥物為PF-07321332與ritonavir藥物組合包裝。衛福部健保署為保障民眾用藥安全，特別在「健保雲端系統」新增交互作用主動提示功能，提醒各醫事人員多加留意。

依照用藥說明書載明，Paxlovid與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用，包括多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑、抗痛風藥、HIV與C型肝炎等抗病毒劑、抗感染劑、荷爾蒙避孕藥、免疫抑制劑、麻醉、鎮靜/安眠藥，以及全身性類固醇等藥品，使用時須注意藥物血中濃度。

健保署李伯璋署長表示，為保障病人用藥安全，健保署除透過與各特約醫事服務機構專屬健保資訊網(VPN)公告區及「健保雲端系統」摘要區提示Paxlovid的用藥資訊外，也將依用藥說明書於雲端系統透過應用程式介面(API)建置藥品交互作用主動提示功能，提醒醫師善用雲端查詢機制，於開立處方時，密切注意並詢問病患是否有使用具禁忌或有交互作用之藥物。

COVID-19治療口服抗病毒藥物Paxlovid之10大類禁忌藥物如下：

1. α1-腎上腺素能受體拮抗劑：alfuzosin

2. 鎮痛藥：pethidine、piroxicam、propoxyphene

3. 抗心絞痛藥：ranolazine

4. 抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine

5. 抗痛風：colchicine

6. 抗精神病藥：lurasidone、pimozide、clozapine

7. 麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine、methylergonovine

8. HMG-CoA還原酶抑制劑：lovastatin、simvastatin

9. PDE5抑制劑：sildenafil（Revatio）用於治療肺動脈高壓（pulmonary arterial hypertension，PAH）

10. 鎮定/安眠藥：triazolam、oral midazolam