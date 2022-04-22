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史上最狂選修課！美國開A片賞析課　學生群聚看床戰就能得2學分

▲▼威斯敏斯特學院。（圖／翻攝自Facebook／Westminster College）

▲威斯敏斯特學院計劃開設「Film 300O Porn」課程。（圖／翻攝自Facebook／Westminster College）

記者葉睿涵／編譯

位於美國猶他州的威斯敏斯特學院（Westminster College），最近計劃開設一門名為「Film 300O Porn」的課程，只要選課同學在課堂上一起觀賞色情片，就能獲得2個學分。校方開設這門課的消息曝光後，立刻在網上掀起熱議，有不少人質疑相關課程的合法性，但也有人十分樂見學術界就色情片展開學術討論。

據福斯新聞報導，威斯敏斯特學院的「Film 300O Porn」課程，即將在2022至2023學年開設。課程介紹指出，修習這門課的學生將在觀賞色情片後，以一種具實驗性而激進的藝術形式，就種族、階級和性別等議題展開討論，並在學期末獲得2個學分。

▲▼床戰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲修課學生將在觀賞色情片後，就種族、階級和性別等議題展開討論。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

校方解釋，「我們將色情電影這個價值數十億美元的行業，看作是一種反映了性別不平等的文化現象，雖然它也有可能會挑戰性別規範，但它同時也是一種需要認真思考的藝術形式。」威斯敏斯特學院還表示，目前這堂課在學生間受歡迎的程度，甚至比「週日晚上的足球賽」還要高。

校方開設這門課的消息曝光後，立刻在網上掀起熱議，有不少人質疑相關課程的合法性，但也有人樂見學術界就色情片展開討論。

威斯敏斯特學院的發言人指出，校方偶爾會開設類似的選修課來分析社會問題，「雖然這些課程可能會讓部分人大感震驚，但實際上，它們將有助於學生決定是否要對有爭議的課題進行認真調查，與學習如何批判性地思考數位媒體文化所帶來的影響」。

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