期許華視「痛定思痛」　文化部長李永得：應徹底檢討整體管理

▲華視近日接連在播報新聞時發生重大錯誤。（資料圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

華視新聞接連出包，今（22）日華視在凌晨發出聲明，表示陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。對此，文化部長李永得表示尊重公視董事會後續決定，更重申「期許華視應痛定思痛，徹底檢討整體管理及標準作業程序，絕對不得再犯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華視一連兩次錯誤，21日晚間誤植「大屯火山爆發岩漿滾滾而下」等快訊。（圖／翻攝自Facebook）

華視在20日上午7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引發民眾恐慌，快訊截圖湧入華視臉書批評，代理總經理陳雅琳也現身道歉請辭；沒想到事情延燒一天，華視又在21日晚間再度出包，跑馬燈出現重大錯誤快訊如「大屯火山爆發岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等字樣，電視台也緊急下架並發出道歉聲明，再度引發熱議。

▲代理總經理陳雅琳請辭。（圖／翻攝自YouTube／華視新聞 CH52）

▲陳郁秀將辭去公廣集團（公視、華視）董事長職位。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

華視在聲明提到，「針對近日所引發的新聞事件，造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意。」並表示「將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。」

針對公廣集團董事長陳郁秀公開聲明請辭一事，文化部長李永得也表示尊重，亦尊重公視董事會後續決定。李永得重申，「期許華視應痛定思痛，徹底檢討整體管理及標準作業程序，絕對不得再犯。」