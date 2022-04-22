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長期被丈夫強迫和不同男人3P　人妻受夠找「26歲小王」幫她殺夫

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州48歲女子克莉絲蒂(Kristie Evans)不堪長期被丈夫強迫3P與精神虐待，最後夥同曾與他們一起3P的26歲小王幫忙殺了丈夫，消息傳出後震驚外界，因為死者在外形象良好還是名牧師，沒想到私底下竟然是喜歡參加雜交活動的渣男。

克莉絲蒂2021年3月26日因為唆使26歲男子卡利爾(Kahlil Square)，一起謀殺50歲丈夫大衛(David Evans)被捕，被控一級謀殺罪的她18日當庭認罪，並向外界揭露她與丈夫結婚30年來，不斷遭到對方的言語暴力和精神虐待，被迫和不同男子3P，如果她不同意就被笑是性冷感，丈夫也時常會對她動手，只是都不會在身上留下明顯傷痕。

警方表示，事件發生當晚，克莉絲蒂與大衛躺在床上睡覺時，卡利爾進入2人家中並開槍把大衛射殺，良心不安的克莉絲蒂4天後把真相告訴女兒，最後在女兒勸說下決定自首。

克莉絲蒂向警方坦承，是她給了卡利爾一把槍和一盒子彈，並故意讓人從後門進入家中，家人也出面作證，克莉絲蒂的確長期活在丈夫的精神虐待中，兒子還曾目睹父親對她動粗的畫面。雖然克莉絲蒂已經認罪，不過卡利爾仍然堅持否認犯案，判決結果待下次開庭宣判。

▼人妻不堪長期遭丈夫虐待，找小王殺夫。（圖／示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

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