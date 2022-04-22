俄軍在馬力波挖萬人亂葬崗！虐死平民屍體卡車直運　驚悚衛星照曝

▲親俄軍隊開著坦克車，駛入馬力波市區。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍為了取得通往克里米亞地區「橋梁」的暢通，連續57天強烈砲擊、包圍烏克蘭東南部城市馬力波（Mariupol），平民與2000多名烏軍死守亞速鋼鐵廠，日前俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）宣稱成功解放馬力波。不過，從近一周的衛星相片可發現，俄軍疑似在空地挖出數個30公尺長的萬人亂葬崗，掩埋遭俄軍虐殺的平民。

根據《CNN》、《每日郵報》，俄羅斯總統普丁聽聞俄軍「解放」馬力波的消息後興奮無比，不僅祝賀俄軍獲得成功，還下令俄軍不應繼續攻擊亞速鋼鐵廠，而是持續採取嚴格封鎖政策，「讓一隻蒼蠅都無法通過」；而俄軍在包圍馬力波時進行大規模屠殺，數百名平民、兒童、受傷的烏軍受困地下掩體挨餓，他們缺乏食物、飲用水、藥品。

從總部位於美國科羅拉多州的太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）於周二（19日）所公佈、分析的衛星影像中，可以看到位於馬力波西邊的城鎮曼古什（Manhush）似乎出現新的亂葬崗，而俄軍一直把馬力波遭到虐殺的死者屍體運往此處。

▼馬力波西部城郊曼古什，在俄軍挖亂葬崗前，該處還是一大片空地，圖像攝於3月19日。（圖／路透社）

▲馬力波西部城郊曼古什出現數個萬人亂葬崗，圖像攝於4月3日。（圖／路透社）

馬薩爾科技分析，「從3月中旬至4月中旬的衛星影像進行的審查顯示，新亂葬崗的擴建始於2022年3月23至26日，而在過去幾周內持續擴建，這些墓穴排成4排、每排長約85公尺，包含200多個新墳墓。」

從3月19日拍攝的衛星影像可以發現，馬力波的西側郊區曼古什的土地呈現光禿禿一片；但經過一周後，3月26日似乎挖出幾個新墳墓；第3張衛星影像攝於4月3日，其顯示出幾排新挖、橫跨田野的亂葬崗，象徵著俄軍在侵烏戰爭的殘暴平民慘重傷亡的規模。

馬力波市長顧問德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）在社群軟體Telegram上發文表示，「俄軍在馬力波西部的曼古什挖出幾個萬人亂葬崗，每個測量大約長30公尺。事實上，俄軍用卡車把死者屍體運往河堤，直接把屍體扔在河堤上，這是戰爭罪、以及試圖掩蓋罪行的直接證據。」

▲烏克蘭應急專家小組，在馬力波搜尋、收拾遇難者遺體。（圖／路透社）

馬力波市長博伊琴科（Vadym Boichenko）則於21日表示，俄軍在曼古什亂葬崗埋葬屍體，而在經歷數周轟炸，已有超過2萬多人死亡，「這2萬多名平民中，包括婦女、兒童、老人，他們在我們城市的街道上被敵人的砲火與飛機轟炸而死，這是我們市政團隊直接看到的證據。不幸的是，我們所看到的馬力波居民屍體，開始從我們城市的街道上消失。」

據悉，馬力波是亞速海（Sea of Azov）上最大的烏克蘭城市，也是烏克蘭東部工業、農業與港口重鎮，俄烏戰爭爆發前擁有40多萬人口，是一座繁榮的城市；隨著俄軍成功佔領馬力波，代表俄羅斯控制了亞速海整個海岸線，同時擁有一條安全的陸路通道，將莫斯科當局於2014年併吞的克里米亞地區、俄羅斯、分裂勢力控制的烏東地區連接起來。

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