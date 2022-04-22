桃園小姊妹染疫險休克亡　醫院沒病房竟說：不然妳們先回家

▲桃園市小芬和小芳（化名）姊妹近日確診染疫，妹妹更一度休克，在聖保祿醫院急救下撿回一命，卻差點連病房都沒得住。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，又以沒打過疫苗的孩童情況最為危急，日前新北市有名2歲男童染疫逝世引發大眾萬分心疼，而本刊調查，全國多處缺乏兒童病房，桃園就有對13歲和11歲小姊妹芬芬與芳芳（化名）近日染疫，妹妹更險些休克，送到桃園聖保祿醫院急救後撿回一命，但院方見患者脫離險境後，竟表示院內已無病房，要求「不然妳們先回家」，離譜說法讓家屬心寒不已。

據了解，這對姊妹家境清寒，由重聽的母親獨挑生計大樑，家中還有7旬爺爺奶奶需要照顧，而姐妹倆自幼體貼懂事，總會幫著媽媽分攤家務，一家5口生活簡樸而充實，本月中卻險些因疫情讓這個家庭失去最珍貴的寶貝。

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小姊妹母親回憶，她16日接獲老師通知，指芳芳班上有孩子確診，她當天便在八德衛生所的指示下，帶著小姊妹到指定篩檢站採檢，2孩子皆為陽性，她們返家時還在寒風中苦等1小時，才見到姍姍來遲的防疫計程車，她原以為回家後好好遵守防疫指引就能度過難關，接下來發生的事卻讓她至今仍餘悸猶存。

「星期天早上妹妹說她不舒服，然後全身癱軟、眼睛上吊，在家中就休克了。」該母親哽咽表示，姊妹倆17日一早開始便發燒腹瀉，芳芳情況尤為嚴重，還在浴室倒地不起、失去意識，她立刻致電119求助，小姊姊則臨危不亂，在消防人員的指示下對妹妹進行CPR搶救，救護車趕抵後立刻接手，將孩子送到聖保祿醫院。

而在一連串的急救後，芳芳在當日下午2時許被推出急診室，醫生宣布她已脫離險境，並安排她坐在輪椅上休息，期間便沒有任何醫護人員前來關心，連芳芳的點滴沒打進去，都是母親過了3小時後才發現，3人一路從下午等到晚上，卻遲遲沒有人將這個剛從鬼門關回來的孩子推進病房。

▲聖保祿醫院成功將小芳（化名）從鬼門關救回來，但因院內病房不足，只能啟動轉診機制，請長庚醫院照顧患者。（圖／CTWANT提供）

「醫生說沒有床位了，不然妳們先回去？」該名母親回憶，在急診室吹刺骨冷氣約4小時後，院方告知醫院內已無病房，要求她們回家休養，但醫生再次檢查後發現芳芳情況不對，最終無視同樣染疫的姊姊，「硬擠」出床位給妹妹，但卻讓媽媽無比崩潰「我也是要被隔離、不能亂跑的人，這是要我在家看姐姐，還是在醫院顧妹妹？」

而小姊妹的媽媽致電當地里長試圖求助，里長再「甩鍋」給桃園市議員朱珍瑤，母女3人17日晚間8時許才得以轉進林口長庚醫院，姊妹兩人同住一間隔離病房，媽媽則以陪病家屬身分一起隔離。媽媽萬分感謝朱珍瑤幫忙，但她心中大石尚未放下，因為家中還有同樣染疫的爺爺奶奶。

媽媽表示，奶奶於上月染疫，爺爺奶奶此後便在自己房內足不出戶，而她與孩子未被匡列隔離，奶奶一直在等候衛生所通知入院，但等了大半個月都沒等到，最終連爺爺都被傳染。

朱珍瑤提到，爺爺奶奶同樣是隔離對象、不得外出，如今又少了媳婦和孫女的照顧，而里長因年底要選舉，不願接觸居隔者而無心照顧，區公所起初還想以僅有酒精口罩和米麵罐頭的防疫物資包敷衍，最終才在她的強烈要求下，改成每天送餐。

而此次疫情也讓小姊妹的母親驚覺防疫部分多有疏漏，她認為孩子們沒有打疫苗，是這波疫情中最脆弱的一群，市政府卻連最基本的兒童病房都不足，她們家絕對「不是個案」，希望相關單位可以「救救孩子」，別讓染疫孩童「在家等死」。

聖保祿醫院回應表示，染疫者須住進隔離病房，而院內的專責病房和隔離病房在當時都通通滿床，大人和小孩的照顧方式又不一樣，這才趕快聯繫長庚轉診，至於等候時間較久，則是因為染疫患者需要特別謹慎，長庚也必須要有特殊通路，這才會使轉診時程拉長，但此情況在將輕度和無症狀患者移出後已稍有改善，現在就是把專責和加護病房空出來，以能更好的照顧中重症患者。

▲桃園市政府會對居家檢疫、隔離者發放防疫關懷包，內含餅乾罐頭等乾糧，桃園市議員朱珍瑤則希望區公所還能增加送餐服務。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

桃園市衛生局副局長蘇柏文表示，桃園目前收治兒童的醫院以林口長庚、部立桃園醫院和804醫院為主，他並不了解小芬和小芳狀況，但聖保祿不是兒科24小時急重症醫院，在此部分資源確實可能比較不夠，疫情期間也相對吃緊，但是否有200個孩子沒病房可睡則不確定，畢竟「每天都是變動數字」。

蘇柏文提到，如醫生救治後評估患者可以返家照顧，衛生局也會尊重專業意見，若患者需要住院但院內沒有病房，醫生也會協調轄內或桃園市以外的醫院，並啟動轉診制度。

蘇柏文說，目前桃園的匡列隔離依據中央疫情指揮中心的新規定，只會追溯前2天，以疫調情形決定是否隔離，如隔離者沒有親友可以協助送餐，便可向各區關懷中心反映，會以專案處理個案情況。

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