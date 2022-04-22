Google地圖驚見「俄軍秘密基地」　航母、飛彈藏哪全看光

▲與烏克蘭接壤的俄國庫斯克州（Kursk）一處空軍基地，似乎停放著多架蘇愷-57戰機。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合外媒報導

網友發現，在Google地圖上，能夠清楚看見大量俄國秘密軍事基地及基礎建設，未經模糊處理的衛星圖像包括摩爾曼斯克（Murmansk）核武儲存基地、東部空軍指揮基地，就連蘇愷-57戰鬥機（Su-57）、洲際彈道飛彈（ICBM）以及航空母艦「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetso）的布署位置也被公開在網路上。

▲俄國核動力巡洋艦「彼得大帝號」（Peter the Great）與飛彈巡洋艦「烏斯季諾夫元帥號」（Marshal Ustinov）停泊在俄國西北部的摩爾曼斯克（Murmansk）。（圖／翻攝Google Maps）

在Google地圖上，全球軍事設施的衛星圖像有時會經過模糊處理，或以較低解析度的方式呈現，保護機密狀態。但是，如今竟然公開俄軍基地及設施，被視為對於這場戰爭的立場表態。

烏克蘭武裝部隊在推特寫道，Google提供了俄軍重要戰略位置的驚人影像。烏克蘭總統前發言人孟德爾（Luliia Mendel）表示，「Google在地圖上披露俄羅斯聯邦的所有戰略及軍事目標。謝謝Google。」英國開源情報網站OSINT UK也寫道，「Google地圖已經停止隱藏俄國秘密軍事及戰略設施，允許任何公眾檢視。」

▲摩爾曼斯克一處核儲存設施可見大量導彈發射井散落在山區。（圖／翻攝Google Maps）

不過，Google表示，該公司一直都是免費向公眾提供這些衛星影像，相關政策沒有任何改變。母公司Alphabet發言人說，「我們一直都沒有對俄羅斯的衛星影像做出任何模糊處理。」

《歐洲新聞》也引述獨立事實查核單位說法指出，早在烏俄戰爭爆發前，他們就已經能夠在網路上獲取俄軍潛水艇及軍事基地的衛星圖像。

一些網友指出，這些衛星影像可能是數年前拍攝，無法反映俄軍當前規模。另一些人認為，西方情報機構應該擁有自己的衛星監視方法，不太可能使用商業平台。

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