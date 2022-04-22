俄軍被轟成焦屍　遭同袍丟包街頭「淪狗糧」！動物啃食恐怖畫面曝

Grim clip of Russian plane crash site shows crew's bodies 'eaten by animals'https://t.co/PXnBmAomBT pic.twitter.com/ZhANXDEIEJ — Daily Star (@dailystar) April 21, 2022

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭的僱傭兵此前曾經透露，俄軍在戰場上見到同袍的屍體時，並不會將他們的屍體帶走，反而會任由他們曝屍街頭，淪為流浪狗的狗糧。最近，網上流出的一段「流浪狗啃食俄軍屍體」的影片，不止證實了相關說法，也讓人為俄軍無情的行徑深感痛心。

據《每日星報》報導，俄羅斯一架Mi-8直升機，3月4日在基輔近郊馬卡里夫（Makariv）被烏克蘭轟了下來，機上2名空軍慘被燒成焦屍，遺體也嚴重肢解、血肉模糊。從網上最近才流出的影片可見，這2名俄羅斯空軍在經歷了飛機失事後，遺體並未被同袍帶走安葬，反而任由他們冷躺意外發生地點，遺體甚至還有被流浪狗啃食過的痕跡。

現場畫面曝光後，不少網友紛紛對這2名俄軍表示同情，他們指出，「如果俄羅斯的媽媽們知道兒子落得這樣的下場，她們一定會恨死普丁的」、「從俄軍這樣對待自己的同袍，我們就能知道他們一定會輸得很慘」、「只能感謝俄軍為流浪狗提供溫飽了」。

事實上，這已經不是俄軍首次傳出有士兵死後，被流浪狗當成食物的傳聞了。此前，Telegram上也有影片顯示，一群流浪狗正在群聚啃食俄軍屍體，牠們一隻坐在屍體身旁，另一隻則在啃咬俄軍的肋骨。

來自美國的烏克蘭僱傭兵瓦斯奎茲（James Vasquez）透露，俄軍如果見到同袍罹難，並不會把遺體帶走，反而會棄屍街頭，任由戰死俄軍的遺體被流浪狗啃食。烏克蘭將軍馬爾琴科（Dmytro Marchenko）也證實了相關說法，「雖然這樣說很讓人遺憾，但目前有許多俄軍遺體已淪為狗糧，而我們也因為俄軍仍持續在這些地區開火，無法替他們收屍」。