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直擊胡宇威、陳庭妮同居千萬愛巢！　悄悄隱藏8年情…低調模式照舊

胡宇威和陳庭妮公開即將結婚的喜訊後，兩人曾連袂出席活動。（圖／截自陳庭妮IG）

▲胡宇威和陳庭妮公開即將結婚的喜訊後，兩人曾連袂出席活動。（圖／截自陳庭妮IG／CTWANT提供，下同）

四月二十一日胡宇威從台北市中山區某社區搭車出門。（圖／本刊攝影組）

▲四月二十一日胡宇威從台北市中山區某社區搭車出門。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

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今年年初，胡宇威成功向秘戀8年的陳庭妮求婚成功，除了在社群網路上甜蜜放閃，還同台出席活動，並與媒體分享當初求婚的甜蜜過程。然而關係公開的他們，私底下似乎也早已經習慣低調的生活模式。

胡宇威和工作人員一同步行準備上工。（圖／本刊攝影組）

▲胡宇威和工作人員一同步行準備上工。（圖／本刊攝影組）

四月二十一日中午十二點三十五分，時報周刊CTWant直擊一輛多元計程車駛入中山區某住宅社區，五分鐘後，車子前往胡宇威所屬的經紀公司並開進停車場，不久便看見一身簡便居家裝、戴著帽子、腳踩運動鞋的胡宇威走出該社區的大門並進入公司。

胡宇威和曾沛慈出席電視台活動。（圖／本刊攝影組）

▲胡宇威和曾沛慈出席電視台活動。（圖／本刊攝影組）

下午一點四十七分，胡宇威走出公司，再度現身時已經是一身帥氣西裝及皮鞋，走進公司社區的大門後，搭乘一輛白色休旅車前往內湖的電視台出席記者會活動，令人不解的是明明已經到了電視台旁卻不停車，而是在附近繞了一圈後，才在十幾公尺外的停車場旁停車，胡宇威及工作人員下車步行進電視台，似乎就是如此低調與小心，才能將兩人的感情隱藏那麼多年。

去年十一月陳庭妮結束工作後搭車離開會場。（圖／本刊攝影組）

▲去年十一月陳庭妮結束工作後搭車離開會場。（圖／本刊攝影組）

早在去年十一月二十六日晚上十點半，結束金馬獎入圍酒會活動的陳庭妮與助理，搭乘多元計程車離開文華東方酒店後，便是回到中山區的這個住宅社區。而今年三月二十五日中午十二點半，已經成為準胡太太的陳庭妮，走出社區後門並立即搭上多元計程車。

陳庭妮搭車返回中山區社區住宅。（圖／本刊攝影組）

▲陳庭妮搭車返回中山區社區住宅。（圖／本刊攝影組）

上月已是準胡太太的陳庭妮從中山區住宅搭車外出工作。（圖／本刊攝影組）

▲上月已是準胡太太的陳庭妮從中山區住宅搭車外出工作。（圖／本刊攝影組）

當日下午三點半陳庭妮到信義區某咖啡廳進行拍攝工作，傍晚六點多則是到了信義區的百貨公司與友人餐敘，直到晚間十點半才與友人離開，一行人散步了一小段後，她獨自搭上多元計程車離去，但警覺心相當重的她似乎查覺到異狀，接下來並沒有直接回中山區而是前往民生社區，鑽進附近學校的地下收費停車場抽身。

陳庭妮當天有拍照等相關工作。（圖／本刊攝影組）

▲陳庭妮當天有拍照等相關工作。（圖／本刊攝影組）

似乎察覺被跟拍，陳庭妮並未回到中山區住宅，而是跑到民生社區還進入某小學的停車場。

▲似乎察覺被跟拍，陳庭妮並未回到中山區住宅，而是跑到民生社區還進入某小學的停車場。

日前，胡宇威在出席公益活動時透露兩人雖還未登記，但已經同住一起，位於中山區這個社區無疑正是他們目前同居的愛巢。該社區房型從20幾坪的一房到70幾坪的四房都有，近期成交均價每坪已超過一百萬，而近幾年的實價登錄資料從五千萬至七千萬居多。

今年一月胡宇威向低調交往八年的陳庭妮求婚成功。（圖／截自陳庭妮IG）

▲今年一月胡宇威向低調交往八年的陳庭妮求婚成功。（圖／截自陳庭妮IG）

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