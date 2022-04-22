老婆變胖就離婚！台男搬出小S狠嗆：產後瘦不回去的女人不負責任

▲小S生完3個女兒，仍保持著姣好身材。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔子柔／綜合報導

不少女藝人在產後能迅速恢復身材，重返螢光幕前，一名男子則表示，如果老婆變胖他會選擇離婚，「小S、隋棠生完都不會這樣啊」，認為離婚與否是每個人的選擇，沒有對與錯，引起廣大網友討論。

一名女網友昨（21）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她和男友一起看了一名女性在婚後身材走針的影片，男友竟說「老婆變這麼胖我會離婚欸」，讓她覺得這種想法很不負責任。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



沒想到原PO男友搬出藝人小S、隋棠回嗆，她們「生完都不會這樣啊，難道結婚後就放任自己變胖就負責任嗎？」更稱離婚與否是每個人的選擇，沒有對與錯，讓原PO聽了相當傻眼。

文章吸引超過2千名網友按讚，並紛紛留言表示，「有錢有閒讓我去健身、讓我去做醫美，我也能變成隋棠、小s」、「有價值的女人也看不上這種男的」、「產後真的比較難瘦，跟沒生小孩的女孩子不一樣」、「女星們不用自己帶娃每天睡眠不足沒時間吃飯，連上廁所的時間都是種奢侈！等男人有這些錢送老婆同等待遇再來要求吧」、「請他出錢，要什麼S曲線都可以解鎖」、「那就請他負起責任，給妳小S隋棠的生活品質」、「我若是小S或隋棠，那也要你先是劉德華或李敏鎬」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）