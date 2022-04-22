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馬斯克想收購推特　稱已獲465億美元融資

▲▼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

文／中央社紐約21日綜合外電報導

電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他已安排好465億美元（新台幣約1兆3600億元）的資金來收購推特（Twitter），讓推特公司的董事會面臨協商壓力。

美聯社報導，富豪馬斯克上週公開提議，以每股54.20美元（或約430億美元）來收購推特這個社群媒體平台。當時他並未說明收購資金來源。

馬斯克今天在交給美國證券監管單位的文件中表示，他正在研究以每股54.20美元現金公開收購推特所有普通股。持有推特約9%股份的馬斯克將繞過董事會，直接向其他股東提出收購。

但馬斯克還沒決定是否要這麼做。

推特今天發布聲明說，已收到馬斯克最新提案，董事會「致力於仔細、全面且慎重地檢閱，以確定最符合公司和推特所有股東利益的行動方針」。

推特董事會上週採取又稱「毒藥丸策略」（Poison pill）的「股東權利計畫」（shareholder rights plan）作為反制，提高馬斯克取得更多推特持股的難度。

馬斯克的融資來源為摩根士丹利（Morgan Stanley）和其他金融機構，包括巴克萊銀行（Barclays）、美國銀行（Bank of America）、法國興業銀行（Societe Generale）、瑞穗銀行（Mizuho Bank）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）和三菱日聯（MUFG）等。

摩根士丹利是推特的大股東之一，排在先鋒集團（Vanguard Group）和馬斯克之後。

馬斯克的文件顯示，130億美元的融資將來自摩根士丹利和其他銀行，多達125億美元是透過他的特斯拉（Tesla）股票獲得的貸款，並承諾投入210億美元「直接或間接」來自於他的股權。

根據「富比世」（Forbes）雜誌，馬斯克是全球最富有的人，擁有近2790億美元的財富，但他的錢多半與特斯拉股票，以及他的私人航太公司SpaceX連動。目前尚不清楚他有多少現金。

 

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