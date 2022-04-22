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太平間塞「上千屍體」！俄軍恐怖屠殺平民　行刑式爆頭

▲▼俄軍撤離基輔地區，到處都是死屍。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍撤離基輔地區，當地太平間已停放1000多具遇害的平民遺體。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

烏克蘭副總理斯特法尼希納今天表示，俄羅斯軍隊從基輔周遭地區撤退後，當地的太平間已經停放1000多具遇害的平民屍體。

主管歐洲及歐洲－大西洋區域整合事務的烏克蘭副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）今天在遭戰火摧殘的博羅江卡（Borodianka）告訴法新社：「在大基輔地區發現1020具平民屍體，都是平民。」博羅江卡鎮距離基輔約54公里。

她表示：「這些平民屍體不但有從大樓收集的，還有在街頭發現的。」她還指出，這些平民的死亡日期有的可以追溯到俄羅斯2月底入侵烏克蘭之初。

▲▼ 烏克蘭基輔地區。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔地區建築物被毀，滿目瘡痍。（圖／路透）

一名高階警官表示，博羅江卡鎮發現的9具平民屍體，部分有被嚴刑拷打的痕跡。

大基輔地區警察首長表示：「這些平民遭占領者殺害，部分還有被拷打的痕跡。我想要強調這些人都是平民。俄軍故意槍殺這些未曾反抗的平民。」

他還說：「鑑識專家現在正在檢驗這些屍體，但我們所看到的是雙手被反綁在後，雙腳也被捆綁，有的腿部中彈，有的被從腦後開槍。」

俄軍從基輔周遭的城鎮撤離後，留下平民遭屠殺的痕跡，最初在布查（Bucha）發現了亂葬坑，烏克蘭官員因而指控俄國犯下種族滅絕罪行。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）4月初告訴媒體，烏克蘭在從俄軍手中奪回的大基輔地區已經發現410具屍體。

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