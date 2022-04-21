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主人和毛孩一個樣？養貓人妻最易出軌　「這寵物主人」忠誠度最高

▲▼養寵物。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲研究指出，養貓的人妻最容易給老公戴綠帽。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國一項調查發現，養貓的人妻出軌可能性比養其他寵物的女性都大得多，佔了總人數的22%，而飼養狗狗的人妻被認為是忠誠度最高的女性，因為她們出軌的機率最小，只有12%，幾乎比貓奴少了一半之多。

據《太陽報》報導，交友網站「Illicit Encounters」調查發現，在1000名出軌的人妻中，有22%人養了一隻貓，讓養貓的人妻成為最容易讓老公戴綠帽的族群。除此之外，排行第2的是養魚的人妻，佔了總數的19%，而養倉鼠、豚鼠和蜥蜴的女性，則分別以17%、16%和15%排行在第3至第5名。

▲▼養寵物。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲養狗狗的女性被認為是最忠誠的一群。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

來自肯特郡（Kent）的42歲人妻卡米拉（Camilla）承認，她曾經出軌欺騙了自己的丈夫，而她也一直在養貓，「我喜歡養貓，因為牠們很獨立，很容易照顧，這樣我就有更多的時間可以搞外遇了」。卡米拉表示，出軌的刺激感讓她腎上腺素飆升，並感覺自己還活著，「我想我和貓咪有個共同點，沒有人知道我們在外面過著什麼樣的生活」。

針對大部分人普遍最愛養的狗狗，「Illicit Encounters」代表人萊奧妮（Jessica Leoni）表示，「狗狗真的是人類最好的朋友，因為只有12%的養狗人妻曾經有過外遇，貓奴幾乎快比她們多了2倍。」

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