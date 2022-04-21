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南韓全面解封　「戶外口罩令」何時鬆綁？未來2週是關鍵

▲▼南韓疫情。（圖／路透）

▲南韓防疫部門表示，如果未來數週的疫情發展穩定，有望解除戶外口罩規定。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

南韓推動「與新冠共存」，陸續解封防疫措施，不過根據目前規定，外出依然需佩戴口罩。中央防疫對策本部21日則表示，戶外口罩令有望解除，未來2週的疫情發展情形將是關鍵，如果真的解封，那麼即使不佩戴口罩，且未與他人保持2公尺以上社交距離，也無須受罰。

根據《韓聯社》報導，中央防疫對策本部日常防疫管理組組長金由美21日在記者會上表示，與室內空間相比，病毒在戶外空間傳播的可能性較小，目前的防疫規定是，如果在戶外跟他人保持2公尺以上距離就不強制佩戴口罩，不過未來如果解除口罩令，那麼就算沒戴口罩且未保持2公尺社交距離也不用挨罰。

▲▼南韓將PCR篩檢重點轉移至高齡族群，導致居家快篩試劑炙手可熱，當局決定管控線上販售通路。（圖／路透社）

▲南韓陸續解除封鎖限制，推動與新冠共存。（圖／路透社）

金由美強調，政府將會觀察近期的疫情發展，並在下週末研討是否解除戶外口罩令。不過針對室內的口罩規定，金由美表示，考慮到民眾在夏季為了開冷氣都會關閉門窗，經常處於「密閉空間、人員密集、密切接觸」，且頻繁使用大眾交通運輸工具，因此解除室內口罩令為時甚早，目前並沒有解除該防疫規定的打算。

南韓政府曾決定要在25日將新冠肺炎從甲類傳染病下調為乙類傳染病，並從5月底起解除確診案例7天的隔離義務。不過總統當選人尹錫悅的職務交接委員會對此表示擔憂。金由美解釋，防疫單位會在未來4週內積極完善各方面的應對體系，同時評估疫情形式與風險，並與專家討論意見，1個月後才會決定是否解除確診病例的隔離義務。

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