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北韓開城工業區驚傳失火！　南韓統一部嚴密監控中

▲▼位於北韓境內的開城工業區。（圖／達志影像／newscom）

▲位於北韓境內的開城工業區。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）境內的開城工業區，在過去有許多南韓企業設廠常駐，直到2016年時，隨著南北韓關係惡化，朴槿惠政府片面指示南韓企業撤離開城工業區。不過如今，又傳出開城工業區失火的消息，外界猜測不免與平壤當局下令拆毀南韓設施的政策有關。

根據《News1》、《韓聯社》等韓媒報導，稍早南韓統一部發佈新聞稿，表示開城工業區今（21）日下午2時傳出火災，從南韓境內的京畿道坡州市都羅山觀景台，可以觀察到開城工業區失火的景象，儘管火勢在1個小時後被撲滅，但至今為止尚未能釐清起火原因。

先前北韓最高領導人金正恩才在嫌棄金剛山觀光區內由南韓所建的觀光設施「醜陋無比、破舊不堪」，下令全數拆除，包括由南韓現代峨山集團所引進的高級豪華郵輪飯店「海金剛飯店」、以及金剛山的高爾夫球場全遭平壤當局拆除。

也因此，外界懷疑此次開城工業區的失火原因，恐怕與平壤當局的後續行動有關。南韓統一部對此表示，「將會持續採取行動，釐清我方（南韓）企業的具體損失規模，之後也會與開城工業區的相關企業緊密聯繫，分享相關資訊。」

據悉，南北韓2018年召開文金會後，根據雙方協議內容，南北韓在開城工業區內建立「南北共同連絡事務所」（韓聯辦），直到2020年2月南韓方以防疫為由撤離所有事務所內的人力；同年6月，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正以脫北者團體施放反體制空飄氣球為由，下令炸毀韓聯辦。

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