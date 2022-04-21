「球在烏克蘭手上」！俄稱已交停戰條件草稿　澤倫斯基：沒看過

▲俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯政府宣稱20日已經向烏克蘭當局提交寫著「停戰條件」的文件草稿。他們同時強調，「球在烏方手上，我們正在等待回應。」俄方還反過來指責烏克蘭進度緩慢，「並未表現出想要快點完成談判的強烈意願」。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，目前還未親自看過這份文件，但他的顧問已經開始審閱。

根據《市場觀察》報導，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方早在俄烏談判破局後數日，就向烏克蘭提交了一份草案，其中列舉了停戰與和平談判的部分訴求，且內容「絕對清楚、措辭詳細」。他強調，「球在烏克蘭手上，我們還在等待基輔回應。」

佩斯科夫並未公開草稿內容，因此無法得知是否與俄國3月所提出的要求相同。但他同時指責烏克蘭「動作緩慢」，還不斷遠離已經確認過的協議條款，「根本沒有表現出想要加速談判過程的強烈意願」。

▲澤倫斯基表示，自己尚未看過或聽過相關內容。（圖／達志影像／美聯社）



對此，澤倫斯基則表示，自己尚未看過該份草案，也沒看到或聽說過協議內容，不過他的顧問已經在審閱相關內容。

烏克蘭上個月才向俄方提交了一份協議草案，莫斯科當局長期以來一直要求烏克蘭應該放棄加入北約，而烏方已經表示同意這一點，以換取國家安全保證。

事實上，普丁早自12日與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤時，就曾公開指責烏克蘭脫離了伊斯坦堡協議，讓談判陷入了僵局。普丁表示，基輔談判不一致造成困難，「有人告訴我，烏克蘭政黨在談判中改變了一些立場，我還不知道細節」。

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