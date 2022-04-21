　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「球在烏克蘭手上」！俄稱已交停戰條件草稿　澤倫斯基：沒看過

▲▼俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯政府宣稱20日已經向烏克蘭當局提交寫著「停戰條件」的文件草稿。他們同時強調，「球在烏方手上，我們正在等待回應。」俄方還反過來指責烏克蘭進度緩慢，「並未表現出想要快點完成談判的強烈意願」。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，目前還未親自看過這份文件，但他的顧問已經開始審閱。

根據《市場觀察》報導，俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方早在俄烏談判破局後數日，就向烏克蘭提交了一份草案，其中列舉了停戰與和平談判的部分訴求，且內容「絕對清楚、措辭詳細」。他強調，「球在烏克蘭手上，我們還在等待基輔回應。」

佩斯科夫並未公開草稿內容，因此無法得知是否與俄國3月所提出的要求相同。但他同時指責烏克蘭「動作緩慢」，還不斷遠離已經確認過的協議條款，「根本沒有表現出想要加速談判過程的強烈意願」。

▲▼烏克總統澤倫斯基將於11日下午向南韓國會發表視訊演說，圖為澤倫斯基向日本國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基表示，自己尚未看過或聽過相關內容。（圖／達志影像／美聯社）

對此，澤倫斯基則表示，自己尚未看過該份草案，也沒看到或聽說過協議內容，不過他的顧問已經在審閱相關內容。

烏克蘭上個月才向俄方提交了一份協議草案，莫斯科當局長期以來一直要求烏克蘭應該放棄加入北約，而烏方已經表示同意這一點，以換取國家安全保證。

事實上，普丁早自12日與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤時，就曾公開指責烏克蘭脫離了伊斯坦堡協議，讓談判陷入了僵局。普丁表示，基輔談判不一致造成困難，「有人告訴我，烏克蘭政黨在談判中改變了一些立場，我還不知道細節」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
快訊／男頭部中彈倒福和橋下　兇嫌竟是陸軍航特部士官
明飆34度「再變天時間點曝」　雨彈續轟到週末！
快訊／中華射箭女團奪銅！　世界盃力退勁敵義大利
威力彩今飆8.8億！　「4生肖、4星座」衝了
全家限時「隱藏優惠」曝！　1步驟免費喝飲料
快訊／陳將双UBA下一站！　政大獨招榜單獲正取
快訊／華視新聞出包　陳雅琳請辭總經理！
快訊／福和橋下男子頭部中彈　槍手抓到了！
她哭「後悔看阿妹演唱會」拿家人命去賭　網戰爆
俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領急赴頓巴斯
獨／2小時狂掃近4百萬！鳳梨挺「他」復出　爆乳妹彎腰亂入
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

森林發現神秘行李箱！　「打開是兒童屍體」警：死者只有5歲

日自衛機載物資援烏　印度臨時反悔不讓入境！原因曝

劉在錫邀尹錫悅上節目遭罵翻！網轟「沒靈魂」拒看：不該沾染政治

第35名上校戰死！俄軍已2萬大兵陣亡　竟想「強抽烏戰俘血液」治療

俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領親赴頓巴斯坐鎮

「球在烏克蘭手上」！俄稱已交停戰條件草稿　澤倫斯基：沒看過

未婚妻突然要求蒙眼「給你驚喜」　他興奮照做被割喉爆血垂死

快訊／尼加拉瓜外海發生規模6.8強震　深度25公里

快訊／俄國防部長宣布「攻下馬力波」　未來3～4天完成任務

烏東又傳小鎮淪陷！升起俄羅斯國旗　被轟成廢墟、滿地瓦礫畫面曝

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

森林發現神秘行李箱！　「打開是兒童屍體」警：死者只有5歲

日自衛機載物資援烏　印度臨時反悔不讓入境！原因曝

劉在錫邀尹錫悅上節目遭罵翻！網轟「沒靈魂」拒看：不該沾染政治

第35名上校戰死！俄軍已2萬大兵陣亡　竟想「強抽烏戰俘血液」治療

俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅　首領親赴頓巴斯坐鎮

「球在烏克蘭手上」！俄稱已交停戰條件草稿　澤倫斯基：沒看過

未婚妻突然要求蒙眼「給你驚喜」　他興奮照做被割喉爆血垂死

快訊／尼加拉瓜外海發生規模6.8強震　深度25公里

快訊／俄國防部長宣布「攻下馬力波」　未來3～4天完成任務

烏東又傳小鎮淪陷！升起俄羅斯國旗　被轟成廢墟、滿地瓦礫畫面曝

苗博雅、簡舒培斥造謠　楊寶楨反要求向防疫人員說謝謝

本土狂燒+2969例！　21縣市「69張確診足跡」懶人包一次看

阿翰九天玄女降落爆紅　網激推「另1角色」：神到不行

快訊／身分曝！男頭部中彈倒福和橋下　兇嫌竟是陸軍航特部士官

台灣人拍賣二手商品　25～54歲搜尋最多、18～24歲買最多

小火鍋越來越貴！他好奇「到底誰在吃」　網揭熱賣關鍵：CP值超高

仁寶搶攻智慧醫療、照護商機　總座翁宗斌：同步拓展海外市場

被「腳交千金」逼聞腳...司機控吃案　警：被害人還沒報案！

24小時爽喝！超商開賣「2大手搖飲新品」　蜂蜜＋紅茶拿鐵超療癒

吹風看海秒忘憂！龜山島必拍「漸層牛奶海」頭城民宿躺床就能看日出

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

烏克蘭多20架戰機！　美：數量比3周之前還多

普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫出國度假

南韓小學生陳屍家中　死後確診新冠

私刑爸弄死戀童魔　要被抓去關了

蕾哈娜男友開4槍射人！　在她眼前被捕

即／俄國防部長宣布「攻下馬力波」

「深海海怪 」真身曝！血紅大眼狂伸扭曲觸角

俄「殘暴傭兵團」驚傳3000人遭殲滅

Netflix首見訂戶衰退股　馬斯克：中病毒變難看

人妻偷吃！15鄉民拖走「輪流暴揍」

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

以色列空襲加薩走廊！　暗夜連射12枚飛彈影片曝

普丁摯友陳屍豪宅！妻女全身彈孔倒臥身旁

更多熱門

相關新聞

俄烏戰爭以來三大類基金抗震！最高報酬率逾22%

俄烏戰爭以來三大類基金抗震！最高報酬率逾22%

烏俄戰爭開戰至今造成全球市場震盪加劇，類股的表現也出現明顯分化，去年的成長型產業如科技等產業退位，今年由資源、基礎建設等類股表現竄升，根據統計，自烏俄戰爭以來，投信發行的海外股票產業基金，排名超前的主要由資源、醫療生化、基礎建設三大類型包辦，且前十強基金的績效皆高達雙位數之多，其中，PGIM保德信全球資源、元大全球農業商機績效更逾20%。

烏東又傳小鎮淪陷　已升起俄羅斯國旗！

烏東又傳小鎮淪陷　已升起俄羅斯國旗！

私刑爸弄死戀童魔　要被抓去關了

私刑爸弄死戀童魔　要被抓去關了

俄試射飛彈前先通知美方　美：未構成威脅

俄試射飛彈前先通知美方　美：未構成威脅

「戰地醫生」喊寶貝　高雄婦險把66萬老本噴光

「戰地醫生」喊寶貝　高雄婦險把66萬老本噴光

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面