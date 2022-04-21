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第35名上校戰死！俄軍已2萬大兵陣亡　竟想「強抽烏戰俘血液」治療

▲▼俄羅斯上校納加莫夫（Mikhail Nagamov）戰死。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯上校納加莫夫戰死。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，軍方據信已損失2萬兵力，最近俄軍又傳出有一名上校戰死，讓俄軍為國捐軀的上校總人數來到了35人。有鑑於俄軍死傷慘重，一名俄羅斯議員居然提議，強行採集烏克蘭戰俘的血液，為受傷平民和俄羅斯士兵進行治療。

據《太陽報》報導，俄軍最近再傳出一名上校戰亡的消息。年僅41歲、來自西部軍區第6工兵團的團長納加莫夫（Mikhail Nagamov），4月13日在烏克蘭作戰時不幸戰死，成為第35名在烏克蘭隕命的俄羅斯上校。

▲▼俄軍。（圖／路透）

▲俄軍據信至今已損失2名士兵。（圖／路透）

納加莫夫的家鄉，蘇斯朗村（Suslonger）已證實他的死訊，並稱他將在21日被安葬於聯邦軍人紀念公墓。報導稱，由於俄羅斯的戰略失誤，俄軍在戰役中已損失8位將軍、35位上校，而烏克蘭也相信，俄羅斯有約2萬名士兵在戰事中喪生。

有鑑於俄軍死傷慘重，烏克蘭媒體《​​Euromaidan Press》指出，俄羅斯國家杜馬議員列昂諾夫（Sergey Leonov）居然提議，要強行採集烏克蘭戰俘的血液，來治療受傷的平民和俄羅斯士兵，「當然，我們討論的是『合理捐贈』，而且只針對那些健康狀況允許的人」。

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