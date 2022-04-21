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劉在錫邀尹錫悅上節目遭罵翻！網轟「沒靈魂」拒看：不該沾染政治

▲▼南韓總統當選人尹錫悅登上劉在錫的綜藝節目《劉QUIZ》。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓總統當選人尹錫悅登上劉在錫的綜藝節目《劉QUIZ》。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓電視台tvN的綜藝節目《劉QUIZ》由劉在錫、曹世鎬共同主持，主要探訪社會各處民眾的日常生活，警察、消防員、東京奧運金牌國手都曾獲邀出演該節目，豈料該節目確定邀請總統當選人尹錫悅出演後，便遭網友發佈1萬4000多則留言，反對該節目邀請尹錫悅當來賓，認為「娛樂歸娛樂、政治歸政治」。

tvN電視台節目關係人士本月13日向韓媒《News1》表示，該日已邀請尹錫悅作為《劉QUIZ》來賓前往參與拍攝該節目。該集已於昨（20）日晚間8時40分正式播出，為尹錫悅從3月9日確定當選南韓總統後，首度出演的綜藝節目；不過如此作法，卻也讓該節目與劉在錫蒙上一層特定的「政治色彩」，因為過去該節目並不曾邀請任何一位政治人物出演。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，雖然尹錫悅登上該節目後播出的內容不到20分鐘，卻罕見地在娛樂圈、政治圈中引起不小的風波，尹錫悅在節目上大談學生時代成長歷程、準備司法考試的過程、擔任檢察官的心路歷程與各種故事、當選總統後的感想與最近的日常生活。

▲▼南韓總統當選人尹錫悅登上劉在錫的綜藝節目《劉QUIZ》。（圖／翻攝自韓網）

當被問及最近苦惱的問題時，尹錫悅表示選前都還不至於這麼緊張、可以吃好睡好，不過得知自己當選總統後便開始失眠，「總統是一個相當孤獨的職位，因為得時常思考該如何讓國民過上安穩的生活，為了扮演好總統的角色，我開始感到煩惱、也聽取許多建議。」

至於被問及出演該節目的契機，究竟是聽取幕僚的建議、還是自己的計劃，尹錫悅表示，「其實各占一半，因為聽幕僚說這個節目很多國民都會收看、也非常喜愛，我才決定上這個節目。」

不過，當《劉QUIZ》決定邀請尹錫悅作為節目來賓，卻也引發現執政黨（共同民主黨）、現文在寅政府的青瓦台儀典秘書官卓賢民（탁현민）氣得在臉書上發文爆料，表示總統文在寅其實曾於去年4月、以及更早的時間點向電視台tvN洽詢是否能出演劉在錫的綜藝節目，希望能讓青瓦台理髮師、皮鞋修繕師、環境維護人員登上節目受訪，然而卻遭節目組婉拒。

卓賢民在文中透露，節目製作人員在經過一番深思熟慮後，透過CJ戰略支援小組以「內容與節目宗旨不符」為由婉拒，當時青瓦台為了尊重節目製作方的意願，才決定不再提出邀請，直到現今還保留雙方當時的對話文字訊息，沒想到如今CJ卻翻臉說謊，表示從未收到青瓦台的邀約。

卓賢民的發文，讓電視台tvN、節目《劉QUIZ》、甚至是主持人劉在錫本人皆蒙上一層特定的「政治色彩」，使外界無不認為其政治傾向偏向支持保守派陣營（尹錫悅，國民力量），而非5月9日前卸任的進步派陣營（文在寅，共同民主黨）。

報導指出，根據南韓當地媒體收視調查機構「Nielsen Korea」，尹錫悅出演的第150集收視率為4.4%，其實介於該節目近期的平均收視率3至5%之間。

▼尹錫悅出演《劉QUIZ》第150集片段。

該集節目播出後，收到如雪片般飛來的網友負面留言，「感覺《劉QUIZ》受到侮辱」、「不僅一點都不有趣、也不感動」、「反正之後不會再看了」、「為什麼要讓娛樂沾染政治」、「有趣的片段其實很多，影片編輯減太多了」、「劉在錫、曹世鎬主持節目時根本失去靈魂，真令人太失望了」

不過也有網友給予讚賞，「尹錫悅總統當選人加油」、「（尹錫悅）就像住隔壁的大叔般親切又溫暖」、「我等了這集好久，但份量太短了，覺得有點可惜。」

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