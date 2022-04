烏東又傳小鎮淪陷！升起俄羅斯國旗　被轟成廢墟、滿地瓦礫畫面曝

▲魯比日內和克爾米納小鎮如今已淪為廢墟。(圖/翻攝自推特/@IuliiaMendel)

記者葉睿涵/編譯

網上最近流出影片,聲稱位於烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)的2個小鎮已落入俄軍手中,而這些小鎮在兩軍猛烈的砲火侵襲下,受到了嚴重破壞,如今已幾乎淪為廢墟,而親俄分子更直接在當地掛上俄羅斯和分裂勢力的旗幟,象徵著當地已成為俄軍領地。

據CNN報導,烏克蘭境內分離份子與親俄媒體20日公開影片,聲稱東部小鎮魯比日內(Rubizhne)和克爾米納(Kreminna)如今已被俄軍佔領,而CNN也已證實影片的真實性。

儘管盧甘斯克地方軍事長官海岱(Serhii Haidai)在19日否認了魯比日內已淪陷的說法,堅稱俄軍只控制了盧甘斯克百分之八十的地區,但從影片可見,魯比日內市中心和北部地區都受到了嚴重破壞。

Rubizhne, a town in Luhansk oblast, completely raised to the ground by Russian invading forces #RussianWarCrimes pic.twitter.com/hpB6qlYZge

兩軍的連日互轟已將城市夷為廢墟,多數建築受砲火波及,如今已殘破不堪,鎮內處處佈滿殘磚斷瓦,而俄軍和親俄分離份子仍在魯比日內街頭自由行動。

Ramzan Kadyrov announced the final capture of the city of Rubizhne in the Luhansk region. Two flags were installed at the entrance - the Russian flag and the Akhmat SOBR flag.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/pZAfzKy4Fl