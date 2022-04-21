5／9勝利日倒數！　蘇聯「勝利旗」現蹤烏克蘭赫爾松、烏東小鎮

記者詹雅婷／綜合報導

外傳俄軍計畫在5月9日勝利日前，在烏克蘭東部取得地區性勝利。距離這天剩下將近3周時間，CNN報導，部分被俄軍占領的烏克蘭土地已出現蘇聯二戰勝利旗幟，包括南部城市赫爾松（Kherson）。

在19日公布的影片中，俄軍在赫爾松占領區域升起一面巨大紅色勝利旗，作為宣傳噱頭的一環。親俄分裂份子20日也發布一段烏東盧甘斯克地區克爾米納鎮（Kreminna）的宣傳片，一面勝利旗就固定在烏克蘭政府大樓上；烏方本周證實，克爾米納鎮已經淪陷，被俄軍占領。

▲俄軍在赫爾松占領區域升起一面巨大紅色勝利旗。（圖／翻攝自YouTube）

2名歐洲官員先前向CNN透露，俄羅斯希望能在5月9日之前在烏克蘭取得地區性勝利，因此軍方備感壓力。5月9日是俄羅斯慶祝二戰戰勝德國的紀念日，傳統上都會在紅場舉行閱兵式，並由總統普丁發表演說。

1945年5月9日，當納粹向蘇聯投降時，紅色的勝利旗幟就飄揚在柏林國會大廈上空，上面有蘇聯鐮刀錘子的標誌。此後，這面紅旗成為重要象徵。

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