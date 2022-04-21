淫片主角是女兒！他私刑弄死「戀童好友」要被抓去關　網全炸鍋

▲維亞切斯拉夫（左）發現好友（右）性侵自己女兒，「私刑正義」導致對方慘死。（圖／翻攝ntv.ru）



記者吳美依／綜合報導

俄國發生爭議案件，34歲的維亞切斯拉夫（Vyacheslav Matrosov）意外發現死黨性侵自己6歲女兒的影片，憤而訴諸「私刑正義」，導致戀童男在肢體衝突中死於刀傷，因而被判18個月有期徒刑。此消息引爆輿論激烈反彈，許多民眾力挺維亞切斯拉夫，甚至認為這位父親拯救廣大無辜孩童，根本不該坐牢。

綜合外媒報導，維亞切斯拉夫逕自使用好友歐列格（Oleg Sviridov）的手機，想要傳送一些照片，未料發現女兒受害證據。影片拍攝時，小妹妹年僅6歲，被迫口交時不斷哀求，「歐列格，夠了，我受不了了，我想回家。」

維亞切斯拉夫立刻質問並且痛毆好友，對方卻嚇得落荒而逃，他只好盡速報警，並且私下展開追查，數日後終於找到惡狼，2人在森林裡爆發激烈衝突。歐列格一度被通報失蹤，被找到時已成冰冷遺體。

▲維亞切斯拉夫「私刑正義」為女兒復仇。（圖／翻攝推特）



維亞切斯拉夫涉嫌謀殺落網，他沒有否認殺害歐列格，但堅稱一切都是意外，而非蓄意謀劃。警方消息人士透露，死者犯案史恐怕長達5年，手機裡還有其他暴力性侵影片，受害者年僅6歲及11歲，其中包括前女友的女兒；他生前疑似被迫「自掘墳墓」，但驗屍報告顯示，其身上刀傷似乎不是嫌犯造成。

許多民眾力挺維亞切斯拉夫，「他拯救我們的孩子免於兒童性侵犯的傷害」、「每個父親都會這麼做的」、「所有父母都會支持殺死戀童癖的人。」一些人幫忙募資籌措官司費用，還有上千人請願要求無罪釋放。不過，最後法院裁定，維亞切斯拉夫透過威脅或辱罵「慫恿」好友自殺，判處18個月有期徒刑。