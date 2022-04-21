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真子公主懷孕了？遭爆頻繁進出紐約醫院　為老公落榜簽證問題頭痛

▲▼小室真子,真子公主,小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室圭與小室真子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子現年30歲，目前的她在美國紐約一間博物館無酬協助策展工作，豈料其夫婿小室圭律師考試落榜，將準備今年7月的第3次考試。不過有消息指出，小室夫妻接下來恐怕得面臨在美簽證問題；而有報導質疑，小室真子近期頻繁出入紐約當地醫院，疑似是因為懷有身孕。

根據日媒《Daily新潮》，日本外務省關係人士先前引述可靠消息指出，近來小室真子多次進出紐約一間大學附屬醫院，而這其中有3種可能性，包括小室真子可能是去醫院探視親友；或是小室真子前往醫院接受關於複雜性創傷後壓力症候群（C-PTSD），其罹患創傷性壓力症候群是赴美前就已知的消息。

而另一種可能性，就是小室真子很有可能懷有身孕。

其實小室真子早前就曾透露，希望能在30歲以前完婚，且能夠懷胎生下2至3名子女。報導分析，這是因為30歲前後是目前日本女性平均的初婚年齡。而在這種情況下，小室真子開始計畫懷胎生子，其實是非常合理的。

不過目前從狗仔偷拍的生活照來看，恐怕還難以判斷小室真子是否真的懷孕，因為目前腹部還未出現隆起狀態，而小室真子本人也不曾向外界提及。

▲▼外媒直擊小室圭與小室真子的新婚生活。（圖／翻攝自日網）

▲外媒直擊小室圭與小室真子的新婚生活。（圖／翻攝自日網）

另外，小室真子的丈夫小室圭連續2度在紐約律師資格考試落榜，儘管合格率為45%，卻還是以5分之差無緣合格。

對此，外界不免擔心小室夫妻的在美簽證問題，小室圭不僅得面對平常在律師事務所擔任助手的工作壓力，在深夜返家後還得準備考試，其實是相當頭疼的狀況，今年7月律師資格考試是否能如願合格，恐怕只能向上天祈禱。

先前有日本旅美律師向《Daily新潮》分析，小室圭去年5月畢業後，目前很可能是使用提供留學生的實習簽證「OPT簽證」（Optional Practical Training），日媒推估小室圭的簽證將於今年7月到期，即便小室圭今年7月再度落榜，可以透過律師事務所的雇主向美國政府申請H-1B 簽證，但須經過抽籤程序。

至於小室真子，目前在紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）協助亞洲藝術策展工作，儘管其目前無酬工作，但由於其日本前皇室成員的身份，在取得美國簽證上的限制相對來說並不高。

報導分析，小室真子可取得適用於體育、科學、演藝方面優秀人才的O-1簽證，或是取得適用於前往美國交換、交流的J-1簽證；而小室圭則可望透過配偶身份留在美國。

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