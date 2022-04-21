情勢緊張！俄試射薩爾馬特飛彈前「先通知美方」　美：未構成威脅

▲俄羅斯20日成功試射可攜核武的薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部證實，軍方在當地20日下午3點12分，成功於西北部普列謝茨克國家試驗場（Plesetsk State Test Cosmodrome），試射「薩爾馬特」洲際彈道飛彈（Sarmat）。儘管如今俄國局勢緊張，不過軍方仍遵守《新削減戰略武器條約》（New START）規範，在試射飛彈前提前通知了美方。

據美聯社報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，「俄羅斯20日在試射薩爾馬特洲際彈道飛彈前，已根據莫斯科和華盛頓制定的《新削減戰略武器條約》，提前通知美國試射消息，相關試射只是例行性行為，並不令人意外。我們不認為此次試射將對美國或盟友構成威脅。」

▲柯比證實，俄國在試射前已按New START規範，提前通知美方。（圖／達志影像／美聯社）

被北約稱為「SS-18撒旦」的薩爾馬特飛彈，被認為是俄軍最強大的導彈，普丁更在2018年的一次演講中，將其譽為「新一代超級武器」，聲稱薩爾馬特飛彈將讓北約的防禦「毫無用武之地」。俄羅斯國防部表示，薩爾馬特飛彈是當今世界威力最強、射程最遠的彈道飛彈，其威力之強可摧毀整個法國或美國德州。

據俄國國防部發布的聲明指出，20日發射的薩爾馬特洲際彈道飛彈，完美降落在了堪察加半島庫拉試驗場（Kura test site）的靶場目標，而薩爾馬特飛彈也將在測試完成後，進入戰略導彈部隊服役。俄羅斯總統普丁隨後以視訊的方式，祝賀俄軍試射成功，並強調，「這將讓那些試圖威脅俄羅斯的人三思」。