聯醫和平婦幼院長黃弘孟確診！院方匡列22人「還有9人待採檢結果」

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院副總院長暨代理和平婦幼院區院長黃弘孟於20日晚間確診，且曾經於19日到過台北市議會警政衛生委員會，引發外界關注。對此，北市聯醫回應，匡列密切接觸及具風險者共22人，13人採檢為陰性，其餘9人尚待結果報告，已安排隔離。

台北市議會20日晚間收到通知，19日召開的警政衛生委員會工作報告當中，出現了1名確診者足跡，使台北市衛生局緊急疫調並且匡列密切接觸者，並要求與會的人員包含媒體在內進行自我健康監測。

據了解，該名確診者就是列席在會議室的黃弘孟，當時市府出席人員包括台北市衛生局長黃世傑、台北市聯合醫院總院長璩大成等人，現場則有4家媒體記者在內，簽到的台北市議員則有江志銘、潘懷宗、李傅中武、李慶元、張茂楠、應曉薇、林世宗、許淑華、陳重文、吳志剛等人。

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▲北市聯醫和平婦幼院區院長黃弘孟確診。（圖／記者李毓康攝）

針對院長確診，院方表示，該名確診醫師於4/20接獲其就醫病人確診通知，隨即內部進行PCR採檢後確診，匡列密切接觸及具風險者共22人，13人採檢為陰性，其餘9人尚待結果報告，已安排隔離，診間、候診區等環境同時完成清消作業，將持續觀察同仁健康，其他相關疫調進度待由中央流行疫情指揮中心及衛生局說明。