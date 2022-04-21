50歲以下先別急著打第4劑！　美CDC：最好等新疫苗出來

▲美國CDC認為，未滿50歲的人可以等待新疫苗上市後，再接種第4劑。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國開放50歲以上接種第4劑新冠疫苗，而疾病控制暨預防中心（CDC）20日表示，加強劑的目的在於抑制染疫後惡化為重症，而非完全防止病毒的傳播，因此除了高齡與高風險族群外，大多數的人還不需要接種第4劑，可以「再等一等」新的疫苗加強劑。

根據《衛報》報導，美國CDC顧問20日在會議上表示，由於加強劑的主要作用並非防止感染，而是預防民眾染疫後會引發重症或死亡，因此未滿50歲且不具有感染高風險的族群暫時無須接種第4劑疫苗，應該等待今年內就會推出的新一代新冠疫苗。

▲美國已經陸續解封。（圖／達志影像／美聯社）



CDC稱，目前不論是莫德納疫苗或是輝瑞／BNT疫苗的加強劑疫苗，對Omicron亞變種BA.2僅提供有限的防護力。卓克索大學（Drexel University）小兒科教授朗（Sarah Long）表示，「就目前可用的疫苗而言，我們不應該不切實際地期待疫苗可以預防感染新冠肺炎。」

截至4月19日，全美已經有約110萬名50歲至64歲的民眾接種第2劑加強劑，而65歲以上則有320萬人接種第2劑加強劑。CDC除了年齡門檻外，考慮讓具有潛在健康狀況、與高風險族群同住以及在職場中容易接觸新冠患者的族群也優先接種第4劑疫苗。

此外，CDC顧問小組也在討論突破性感染案例是否需要施打第4劑疫苗。

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