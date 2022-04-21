快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/21）日為因應COVID-19疫情，14:00召開記者會說明疫情及防疫作為等事宜；至於由誰主持、出席名單俟確認後另行發布。新北2歲童染疫重症死亡，指揮中心今天昨邀集台灣兒科醫學會訂出更明確的兒童染疫送醫指引。另外，傳出今確診數上看3000例，但相關內容將由指揮中心記者會說明。

資深媒體人周玉蔻發文PCR檢測確定陽性，衛福部長陳時中今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪被問及有節目主持人確診，陳時中回應，「有一些相關的影劇的人確診，我們是知道，現在大概各行各業都有，大家自己注意就好」。

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不過，周玉蔻才訪問ACIP委員會召集人李秉穎，且李昨日召開ACIP會議，討論兒童疫苗、青少年追加劑以及高風險族群第四劑接種，相關與會人員是否受到影響，預期記者會中也會說明。

至於染疫兒童送醫指引是否已經有所結論？陳時中表示，下午記者會會公布，清楚相關怎樣情況到醫院，送醫相關指引，還有119緊急情況有哪些，做遠具醫療相關情況，都有方向。

兒科醫學會初步有提出六大症狀警訊，建議應該進一步視訊診療，評估是否須要進一步醫療或者送醫，包含：一、年齡較小有症狀，建議訂小於1歲以下小朋友，需要多加觀察。二、發燒超過48小時以上，或是持續高燒超過39度合併發冷、冒冷汗、冷顫等情形。三、活動力狀況，退燒以後持續活動力不佳。四、持續嘔吐，可能與腦炎、影響中樞有關。五、食慾下降，超過12小時以上沒辦法吃或解尿。六、退燒以後仍然呼吸急促、胸悶胸痛，要X光片要確認是否肺炎。

兒科醫學會另也彙整必須打給119緊急就醫六大症狀，擔心可能出現重症情況：一、抽搐、抽筋。二、意識不佳、叫不醒、昏迷，或有意識障礙。三、呼吸困難或明顯胸部凹陷，也就是費力呼吸，已經比呼吸急促更厲害。四、嘴唇發白、發紫。五、若家中有血氧機可測血氧飽和度發現低於94%。六、肢體冰冷加上皮膚斑駁、冒冷汗。

兒科醫學會說明，上述症狀為醫學會共識建議，但還有相關醫療量能、實務面需求需考量，再提出適用規劃版本。