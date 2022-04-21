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身障團體「肉身」擋車門！首爾地鐵停駛數十分　上班族吐口水飆罵

▲▼南韓身障人士團體在首爾地鐵車廂、月台抗議，導致通勤民眾大受影響，趕忙出站排隊搭計程車。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓身障人士團體在首爾地鐵車廂、月台抗議，導致通勤民眾大受影響，趕忙出站排隊搭計程車。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日前尹錫悅總統職務交接委員會、首爾市府先後向身障人士團體承諾，要在地鐵站廣設電梯、地鐵車廂設置輪椅固定裝置，保障身障人士「移動權」，不過身障人士團體卻認為政府始終無法兌現20年前的承諾。今（21）日上午，身障人士團體更在首爾地鐵主要路線車站，以肉身阻擋車門關閉，導致地鐵班次嚴重延後45分鐘，上班族氣得飆罵。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等韓媒報導，南韓身障人士公民團體「全國障礙人差別撤廢連帶」不滿尹錫悅方面提出的保障身障人士交通移動權政策，因此於21日上午上班尖峰時刻，在首爾地鐵2號線的市廳站、3號線的景福宮站發起示威抗議活動，該團體常任共同代表朴敬石（박경석）先是在景福宮站召開記者會，之後更號召會員肉身檔車。

▲▼南韓身障人士團體以「肉身阻擋」車廂門口與月台，導致列車無法關門行駛。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓身障人士團體以「肉身阻擋」車廂門口與月台，導致列車無法關門行駛。（圖／達志影像／newscom）

朴敬石先前曾於3月30日表示，將會等待尹錫悅總統職務交接委員會對於身障人士預算案的相關答覆；今（21）日他在記者會上表示，始終無法等到尹錫悅方面所給出的官方答覆，「交接委員會簡報會議上所講的，依舊停留在過去20年來兩黨執政時，像是鸚鵡般反覆掛在嘴上說的東西。」

結束記者會後，朴敬石從3號線景福宮站搭上地鐵電車，隨後從輪椅起身，趴伏在電車地板上匍匐前進，同時以雙臂阻擋在車門和月台之間，導致車門始終無法順利關閉，透過號召會員進行「五體投地」（오체투지，雙膝雙肘及頭五處著地）的方式，阻止地鐵電車出發。

會員們拿著要求保障特別交通工具經營費用預算的手牌，貼伏在地鐵電車地板上，以雙臂支撐地板匍匐前進；同一時間，在地鐵2號線的市廳站也出現許多該團體的成員，從輪椅起身後排隊依序趴伏在電車地板上。

▲▼身障人士拋下輪椅，以肉身阻擋車廂入口和月台，同時與警方等爆發嚴重衝突。（圖／達志影像／newscom）

▲▼身障人士拋下輪椅，以肉身阻擋車廂入口和月台，同時與警方等爆發嚴重衝突。（圖／達志影像／newscom）

▲▼身障人士拋下輪椅，以肉身阻擋車廂入口和月台，同時與警方等爆發嚴重衝突。（圖／達志影像／newscom）

這場行動導致景福宮站的雙向列車在數十分鐘內始終無法駛離車站，直到該團體成員於上午8時50分前往休息室進行削髮儀式，地鐵3號線才陸續恢復通車；至於地鐵2號線，則有50多名會員參與此次活動，他們用輪椅阻擋一般市民搭地鐵，甚至與警察與首爾交通公社的關係人士爆發嚴重肢體衝突，直到上午9時28分才陸續恢復通車。

對此，許多搭乘地鐵的學生與上班族大受影響，他們在採訪時抱怨因這場「抗議活動」而遲到。甚至有其他市民氣得向身障人士團體吐口水，「你們算什麼身障人士團體啊」、「還不給我從大韓民國滾出去」。

據悉，該團體從去年12月起便向南韓政府要求保障身障人士移動權預算、擴大身障人士照護服務、保障身障人士勞動與受教權，於尖峰的上下班時段在首爾地鐵進行示威。

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