　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

剛打完第3劑！她20天內竟2度確診　創「再染疫」最短間隔時間

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲西班牙一名女性醫護人員在短短20天內連續確診2次。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

西班牙一名已經接種過第3劑疫苗的醫護人員日前不幸感染Delta病毒，沒想到不到20天她竟然又感染了Omicron病毒。而研究人員也認為，她可能是新冠疫情爆發以來，二度感染間隔時間最短的案例，而這也證實，就算是曾經染疫以及接種過疫苗，也不能百分之百保證不會再度感染。

根據BBC報導，西班牙的醫學博士雷西奧（Gemma Recio）在歐洲臨床微生物學與傳染病大會表示，該國一名31歲的醫護人員2021年12月下旬不幸感染Delta變異株，沒想到卻在1月再度感染Omicron病毒。據悉，該名醫護人員早就已經接種了3次新冠疫苗。

研究人員認為，這是有史以來二度感染間隔時間最短的案例。他們也呼籲，即使是已經感染過新冠肺炎且完整接種疫苗的民眾，仍有可能染疫，因此千萬不可大意。不過研究人員強調，即便如此，疫苗仍能有效保護新冠患者引發重症或是死亡。

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／路透）

▲研究人員提醒，即使施打疫苗並且曾經染疫，仍有可能再度確診。（圖／路透）

該名醫護人員是在接種第3劑疫苗的12天後確診Delta病毒，當時是無症狀患者。她因染疫被隔離了10天，怎知解離後不久又開始出現咳嗽、發燒等症狀，經過檢測，1月再度確診Omicron。

研究人員強調，對完整接種疫苗後卻又再度染疫的患者進行基因定序是非常重要的，這樣有助於監測病毒的變異，以及研究它們是如何逃過免疫系統的識別。

根據英國衛生機構統計，該國已經有近80萬人二度感染新冠肺炎、8700人三度染疫以及74人四度染疫。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
學生確診！　北科大要住宿生「立刻搬離宿舍」
快訊／各縣市啟動居家照護！　5月起推動快篩實名制
全台恐360萬人確診　醫：身邊沒感染者代表你沒朋友
快訊／今確診上看3000例！　指揮中心下午說明
快訊／史上最大RCA工傷案二審出爐！　判賠16.67億
快訊／大學校長首例！　輔仁大學校長爆確診
周玉蔻確診！　一周節目來賓曝光
在家快篩陽會通報？　網「老實1原因」猛點頭
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會大廈接獲「可疑飛機進逼」警報急疏散　真相曝光

50歲以下先別急著打第4劑！　美CDC：最好等新疫苗出來

釣魚遇4m大白鯊！　一家三口被包圍1小時「船差點被吃」畫面曝光

烏克蘭邀俄「親赴馬力波」談判　換取守軍百姓平安撤退

流產起邪念！她雇凶強擄流浪孕婦　當街「剖腹搶子」後棄屍街頭

普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫與「新男友」出國度假　不再返回俄國

人妻被控偷吃！15鄉民拖走「輪流暴揍」逼嫁小王　凌辱影片曝光

剛打完第3劑！她20天內竟2度確診　創「再染疫」最短間隔時間

海地首都墜機至少6死　「機身旋轉」迫降失敗！撞車奪司機性命

美媒：俄高層漸擔心普丁可能動核彈　繼續入侵將釀「災難後果」

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

小S教小孩「以身作則」受夠了：演不下去！　生完許老三放飛做自己「難怪她變這樣」

美國會大廈接獲「可疑飛機進逼」警報急疏散　真相曝光

50歲以下先別急著打第4劑！　美CDC：最好等新疫苗出來

釣魚遇4m大白鯊！　一家三口被包圍1小時「船差點被吃」畫面曝光

烏克蘭邀俄「親赴馬力波」談判　換取守軍百姓平安撤退

流產起邪念！她雇凶強擄流浪孕婦　當街「剖腹搶子」後棄屍街頭

普丁禁足爆乳大女兒！傳她計畫與「新男友」出國度假　不再返回俄國

人妻被控偷吃！15鄉民拖走「輪流暴揍」逼嫁小王　凌辱影片曝光

剛打完第3劑！她20天內竟2度確診　創「再染疫」最短間隔時間

海地首都墜機至少6死　「機身旋轉」迫降失敗！撞車奪司機性命

美媒：俄高層漸擔心普丁可能動核彈　繼續入侵將釀「災難後果」

雲林26歲騎士倒臥草叢死亡！機車慘狀曝...家屬悲慟認屍求真相

太可怕！騎車上班途中蜜蜂咬一口　引發心肌梗塞...壯男險送命

李聖經、金永大差5歲「黑白情侶裝」超甜！　模特兒級長腿藏不住

前人事行政總處人事長施能傑　獲頒考試院一等考銓獎章

20年沒見來電借錢！婦急匯25萬給姪兒　警找到正主揭穿騙局

美國會大廈接獲「可疑飛機進逼」警報急疏散　真相曝光

難預約！打莫德納「要等到下禮拜」她心累　眾狂嗆曝台人1心態

為搶績效！2荒唐刑警騙5人「強制驗尿」　賠36萬還要停職半年

50歲以下先別急著打第4劑！　美CDC：最好等新疫苗出來

釣魚遇4m大白鯊！　一家三口被包圍1小時「船差點被吃」畫面曝光

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

南韓小學生陳屍家中　死後確診新冠

烏克蘭多20架戰機！　美：數量比3周之前還多

蕾哈娜男友開4槍射人！　在她眼前被捕

「深海海怪 」真身曝！血紅大眼狂伸扭曲觸角

Netflix首見訂戶衰退股　馬斯克：中病毒變難看

以色列空襲加薩走廊！　暗夜連射12枚飛彈影片曝

可搭載核彈頭　俄成功試射「薩馬爾特」洲際飛彈

50萬烏克蘭人被遣送俄羅斯　恐處境堪憂

美財長葉倫G20帶頭離席　抵制俄羅斯

普丁摯友陳屍豪宅！妻女全身彈孔倒臥身旁

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

人妻偷吃！15鄉民拖走「輪流暴揍」

日外務省民調：逾6成日人主張對中國態度應強硬

更多熱門

相關新聞

小巨蛋冰球教練確診　北捷回應了

小巨蛋冰球教練確診　北捷回應了

新冠肺炎疫情升溫，全台20日新增2386例本土確診創新高，但有民眾表示，台北小巨蛋冰上樂園1名冰球教練確診，相關單位卻沒有通知家長、學員，僅匡列同教練室的密切接觸者，並於快篩陰性後就復課，加上連辦2場比賽，擔心讓疫情擴散。對此，北捷21日回應，有通知11名足跡重疊教練和3名學員，均已造冊採檢。

周玉蔻昨早才問李秉穎「有天你我都會染疫？」

周玉蔻昨早才問李秉穎「有天你我都會染疫？」

快訊／立院1議事轉播工讀生快篩陽

快訊／立院1議事轉播工讀生快篩陽

上海增18495人染疫＋8死 孫春蘭探視方艙：要千方百計降低病死率

上海增18495人染疫＋8死 孫春蘭探視方艙：要千方百計降低病死率

台北市政府1司機確診　產發局長居隔

台北市政府1司機確診　產發局長居隔

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

粿粿爆退出《全明星4》！

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面