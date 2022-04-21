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青少年5月打追加劑！醫卻曝「不叫第3劑」長知識　網急呼：趕快打

▲台中10所高中今日開打BNT，中午前130人打完請疫苗假返家。（圖／記者游瓊華攝）

▲青少年預計5月可施打第三劑追加劑。（示意圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／劉維榛報導

昨（20）日本土竄2386例，「6大常備藥品」出現搶購潮，而指揮中心建議，青少年需施打第三劑追加劑、高風險3族群可打2次追加劑。對此，許多民眾困惑「為什麼不直接叫第3劑／第4劑？」ICU醫師陳志金也做出解釋。

指揮中心於20日表示，6~11歲兒童可接種莫德納、青少年開放「第三次追加劑」、高風險3族群可打「二次追加劑疫苗」，開打時間則依序為5月上旬、5月下旬、6月上旬。

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疫苗接種消息一出，眾多民眾被「第三次追加劑」與「二次追加劑疫苗」搞得一頭霧水。對此，醫師陳志金在臉書上解釋，對一般人來說，追加劑就是「第3劑」，第2次追加劑，就是「第4劑」。

不過，陳志金說明，對於免疫不全及免疫力低下者，因為他們多打一次「基礎加強劑」，所以追加劑是他們的「第4劑」，第2次追加劑是他們的「第5劑」。

另外，對於嬌生（台灣目前沒有）來說，它的基礎劑只有一劑，所以它的追加劑，實際上是「第2劑」。總結來說，為了避免混淆，打完基礎劑的，再追加的，就叫「追加劑」；第二次再追加的，就叫「第2次追加劑」。

最後，陳志金認為，雖然叫「追加劑」比較精確，若要簡單一點叫第3劑／第4劑，也並非不可（對大部分的人不會感到困擾），只是會對一小部分的人造成困擾而已。

底下引發千名網友熱議，「你寫得很清楚，我看得很模糊，沒關係～該打還是要打」、「看完後，加上圖表，非常清楚」、「總而言之，趕快打」、「正在一頭霧水中，多謝阿金醫師的詳解」。

針對施打方針，指揮中心發言人莊人祥20日說明，兒童疫苗接種仍以校園接種為主，會請各地教育局、衛生局進行家長意願調查，至少還要一週準備時間，估計開打時間點會落在5月初。

一、6-11歲兒童COVID-19疫苗接種建議：

(一) 建議推動6-11歲兒童族群接種Moderna COVID-19疫苗，以降低疾病防治措施(如停課)對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，並減少疫情傳播。
(二) 接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半(50毫克)。
(三) 接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局指定COVID-19疫苗合約醫療院所及安排校園接種。

二、青少年族群(12-17歲)建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。

莊人祥表示，12~17歲青少年第二劑接種時間落在12月下旬至1月下旬，以此估算，間隔5個月時間，開打估計會在5月下旬至6月下旬。

三、依目前疫苗安全性及有效性研究結果及各國接種政策，建議接種第2次追加劑對象：

(一) 65歲以上長者(即第4劑)
(二) 長照機構住民(即第4劑)
(三) 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包含：
1. 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2. 器官移植患者/幹細胞移植患者
3. 中度/嚴重先天性免疫不全患者
4. 洗腎患者
5. HIV陽性患者
6. 目前正使用高度免疫抑制藥物者
7. 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8. 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

(四) 接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種Moderna COVID-19 疫苗半劑量(50 微毫克)、BioNTech COVID-19 疫苗全劑量或蛋白質次單元(如高端、Novavax) COVID-19 疫苗全劑量。莊人祥說明，依照長者等風險族群接種追加劑時間推算，預期第2次追加劑施打時間會在6月初。

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