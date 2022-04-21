老高新更：標題可能嚇到各位　一夜破130萬次瀏覽！九把刀大讚

▲老高昨晚上新影片。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



記者崔子柔／綜合報導

YouTuber老高因講述各種世界趣聞軼事、懸案、都市傳說、陰謀論等故事受到好評，目前頻道已經突破400萬訂閱數，他昨（20）日晚間10時發布新影片，一夜間衝破130萬次瀏覽，知名作家九把刀也發文說「很好看」。

老高昨晚更新影片「【不好意思，今天的標題可能嚇到各位，但我必須說】我們之間其實沒有任何關係」，內容談及美國一座未被證實、和外星人相關的地下設施道奇基地（Dulce Base）。

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老高先前的影片也常以外星人、都市傳說作為主題，雖然部分事件未經證實，但其敘事方式總能讓粉絲聽得津津有味。

▲一夜間吸引超過130萬次觀看。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



九把刀昨晚在臉書發文指出，「這一集的老高很好看耶」，他也針對內容提問，「如果真的有地底人，他們會怎麼看到地球很接近核戰這件事」，網紅「鬼才阿水」則在文章下留言表示，「我也剛看完，真的好看」。

有不少網友在九把刀文章下一同讚許老高，「刀大懂看」、「道西基地這十年聽過不少神秘學節目談起，然後沒想到老高竟然來個統整版」、「外星人議題真的好看」、「老高真的是講故事的天才」、，不過也有部分人認為，「但想一想很多不合理的地方」、「老高…很難相信」。