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車臣領導人嗆：馬力波會在「這時候」陷落　俄軍全面拿下鋼鐵廠

▲▼烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透） 

▲亞速鋼鐵廠是烏軍在馬力波的最後據點。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭東南港市馬力波（Mariupol）圍城戰持續，俄國下達的「20日下午」前投降通牒時間到期，烏方守軍堅決不降。對此，車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）嗆聲，俄軍將在當地時間周四（21日）完全控制亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

綜合外電報導，卡迪羅夫在21日凌晨發布錄音訊息，「在午餐時間之前，或之後，亞速鋼鐵廠就會完全被俄羅斯聯邦軍隊掌控。」

車臣部隊在開戰初期進行聲勢浩大的誓師大會後，便加入俄軍入侵烏克蘭的行列，一旦馬力波陷落，俄軍將會拿下開戰以來第一個烏克蘭的重要大城市。

馬力波堅守近2個月，俄軍不斷縮小防守圈，目前還未能擊潰退進亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍，加上這次俄軍已下達3次最後通牒，但沒有見到烏軍主動大規模投降的情況。俄國支持的分離主義分子在20日下午2點通牒時間到期前表示，只有5個人投降。

基輔當局表示，俄軍正使用碉堡剋星炸彈攻擊亞速鋼鐵廠，但馬力波守軍永不投降。烏克蘭也宣布，計畫20日派出90輛巴士由馬力波撤離6000平民，且宣稱已跟俄國就建立人道走廊一事達成初步協議。馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）也敦促當地居民撤離。

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俄烏戰爭馬力波Mariupol烏克蘭車臣

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