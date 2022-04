以色列空襲加薩走廊！　無人機、F15連射12枚飛彈影片曝

Video of #IAF airstrikes on Hamas' Isal Batran site, central #Gaza pic.twitter.com/dY3o5e7HI7

記者張靖榕/綜合外電報導

中東加薩走廊20日遭到空襲,據了解部分空襲轟炸行動是由無人機進行,其他則由以色列空軍F-15戰機執行,總計將近12枚飛彈,空襲目標應為巴勒斯坦激進組織哈馬斯(Hamas)的基地。

▲以色列空襲加薩走廊。(圖/翻攝「ndtv」)

根據推特帳號《加薩時報》與印度《新德里電視台》等報導,由於耶路撒冷的緊張情勢升高,加薩走廊遭到轟炸。目標為加薩中部的迪爾巴拉(Deiral-Balah),以及西部的Isa Batran。

Lord your kindness

Cold and peace for the people of Gaza pic.twitter.com/zh9jLqESvy