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以色列空襲加薩走廊！　無人機、F15連射12枚飛彈影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

中東加薩走廊20日遭到空襲，據了解部分空襲轟炸行動是由無人機進行，其他則由以色列空軍F-15戰機執行，總計將近12枚飛彈，空襲目標應為巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的基地。

▲▼以色列空襲加薩走廊。（圖／翻攝「ndtv」）

▲以色列空襲加薩走廊。（圖／翻攝「ndtv」）

根據推特帳號《加薩時報》與印度《新德里電視台》等報導，由於耶路撒冷的緊張情勢升高，加薩走廊遭到轟炸。目標為加薩中部的迪爾巴拉（Deiral-Balah），以及西部的Isa Batran。

推特上出現疑似轟炸的影片，真實性尚有待確認。據了解，這波轟炸共發射將近12枚飛彈。

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