以色列空襲加薩走廊！　無人機、F15連射12枚飛彈影片曝

台科大建築系成立建築實務擴增實境運用實驗室，教導學生使用無人機並將虛擬和擴增實境應用於建築設計，台科大學生龔照峻透過此課程了解無人機如何被運用在建築設計與美學上呈現，後續鑽研熱愛無人機空拍，用無人機拍攝台灣之美，更以台中歌劇院的空拍照，獲攝影界奧斯卡之稱的IPA大獎。