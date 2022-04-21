美宣布新一輪制裁行動！　近700名個人、企業入列

▲美國務卿布林肯表示，國務院對635名俄羅斯個人實施簽證限制。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯「第二階段行動」對烏東頓巴斯地區會戰攻勢已展開，美國財長葉倫（Janet Yellen）20日在G20財長峰會上帶頭離席抗議，美國也祭出新一輪對俄制裁，針對俄重要商業銀行以及與寡頭梅洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）的全球人脈網中，超過40名個人進行制裁，國務院則針對635人祭出簽證限制，這波制裁名單近700人入列。

CNN報導，寡頭梅洛費耶夫早在2014年克里米亞事件中，就被美國以「資助烏東分離主義份子活動」為由進行制裁。本月初，美國司法部對梅洛費耶夫做出俄羅斯侵烏以來的第一起刑事起訴，罪名包括梅洛費耶夫企圖逃避制裁。

梅洛費耶夫20日再次遭到美國制裁，理由是他「以俄羅斯政府為名或替俄羅斯政府，直接或間接地採取或聲稱採取行動」。

美國財政部在新聞稿中指出，除了梅洛費耶夫，也針對全球網絡中協助他逃避制裁的成員和代理人等超過40人，另外被指是「逃避制裁的核心」的銀行「TKB」，以及俄國全球第三大虛擬貨幣公司「Bitriver」等個人和實體，都遭受制裁，理由同樣為「規避國際制裁」。

財政部表示，美國致力於不論有多麼複雜，都要確保任何資產都無法為普丁政權用來抵銷制裁帶來的衝擊。

同天在另一項聲明中，美國國務卿表示國務院針對635名俄羅斯個人祭出Visa禁令，包括俄羅斯國家杜馬（國會）議員，以及烏東頓內茨克和盧甘斯克的10個所謂「政府當局人士」。

布林肯還說到，國務院也針對17名破壞白俄羅斯民主的個人實施Visa限制。