烏國會議員曝「50萬烏克蘭人」被遣送俄羅斯！　恐處境堪憂





▲人道走廊在俄烏戰爭期間數次開啟，部分難民得以撤離，還有許多人被俄軍攔截送至俄國境內。（示意圖／路透）

文／中央社布魯塞爾20日綜合外電報導

烏克蘭一位國會領袖今天告訴歐洲議會議員，莫斯科已將50萬人從烏克蘭遣送至俄羅斯，他呼籲紅十字會與失蹤者取得聯繫。

烏克蘭國會人道委員會主席波圖拉耶夫（Mykyta Poturayev）表示：「50萬烏克蘭公民在沒有得到他們這一方同意的情況下，被從烏克蘭遣送到俄羅斯聯邦。」

波圖拉耶夫並未提供細節或相關證據，路透社也無法獨立驗證他所給的數字，

波圖拉耶夫透過視訊連接對歐洲議會議員說：「不幸的是，現在甚至沒機會與這些人接觸。」

1949年日內瓦公約（Geneva Conventions）規範了戰時人道待遇的國際準則，禁止在衝突期間將平民大規模強行轉往占領國的領土，並將這種作法歸類為戰爭罪。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一直否認蓄意以平民為目標，並宣稱提供人道援助給那些想離開的人。

俄羅斯政府3月12日的一項決議，列出9萬5909名離開烏克蘭的人在俄國境內的下落，其中包括來自烏東兩個分離派地區的人。莫斯科宣布這兩個地區為獨立國家。

一個月後，隨著被圍困的馬立波戰況日趨激烈，俄羅斯軍方宣稱已從當地救出13萬8014名平民。

波圖拉耶夫表示，那些被送往俄羅斯的烏克蘭人，他很擔心他們的命運。

他說：「我們知道有所謂烏克蘭公民過濾營（filtration camps），這是紅十字會可能活動的方向之一，至少找到這些被遣送的人，瞭解他們在俄羅斯聯邦境內的情況。」

紅十字國際委員會（ICRC）官員波伊文（Alexandra Boivin）表示，該會正與俄羅斯當局討論幫助這些人的可能性。

她在歐洲議會的討論中說：「我們能否確認此時此刻有人被迫遷移，這個問題我無法回答…但這肯定是個令人擔憂的問題。」