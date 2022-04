Netflix首見訂戶衰退股價重挫25%　馬斯克補刀：中「病毒」變難看

▲世界首富馬斯克(Elon Musk)痛批,Netflix中了「覺醒心靈病毒」才變難看。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

串流影音平台Netflix於19日盤後公佈報告,顯示今年第1季訂戶數流失20萬人,為10年來首次訂閱付費人數下降,導致盤後股價重挫逾25%。對此世界首富馬斯克(Elon Musk)還在推特補刀表示,Netflix中了「覺醒心靈病毒」(The woke mind virus)才變難看。

馬斯克發表了「覺醒心靈病毒」論之後,有一名推特用戶表示,「覺醒心靈病毒是對文明最大的威脅」。對此馬斯克附和表示,「是的」。

▲馬斯克的「覺醒心靈病毒」論,讓許多網友附和。(圖/翻攝自twitter/Slashdot)



Netflix在給股東的一封信件指出,公司營收成長已大幅放緩,因為家庭滲透率(包括大量共享帳戶的家庭) 較高以及市場競爭,對收入形成阻力,暫停俄羅斯業務則導致70萬用戶流失。

Netflix Shares Crater 20% After Company Reports it Lost Subscribers For the First Time in More Than 10 Years https://t.co/rH2AklZJsl