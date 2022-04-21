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獅子會又上榜！高雄、彰化「2大群聚」33人確診　網嚇：全中了

▲獅子會聚餐於席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，衛生局要罰了。（圖／翻攝店家臉書）

▲獅子會聚餐於席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒。（圖／翻攝店家臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情確診數屢創新高，台灣民眾人人自危，保護自己也保護他人。沒想到，獅子會又再次傳出群聚感染的事件，其中高雄獅子會有198人群聚、25人確診，彰化獅子會群聚目前8人確診，且彰化的群聚為中彰投41個分部，讓不少網友直呼「整個彰化全中的意思」。

高雄20日新增97人確診，創下單日新高。其中，因餐飲娛樂而確診的26人中，有22人跟獅子會群聚有關。獅子會因26屆會員代表大會，於15日、16日連兩天舉辦年會，分別辦在番太郎味自慢料理、漢來飯店九樓金龍廳，導致22人確診，若加上衍生的3名家屬確診，這次獅子會群聚共有25人確診。

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高雄這次參加獅子會聚會的有198人，但確診的22人不是參加一場會後聚餐，就是兩場都參加，代表只要有聚餐脫下口罩用餐，確診的機率就會大幅提升，而沒參加會後聚餐的人目前還未出現確診個案。

▲彰化4月20日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化獅子會群聚足跡。（圖／彰化縣政府提供）

此外，彰化的獅子會於15日、17日分別在富山日本料理及春芳羊肉爐群聚，其中17日在春芳羊肉爐是中彰投3縣市41個獅子會聯誼大型聚會，且多人聚會後又到燒烤店、餐廳續攤，目前已累計8人確診。據悉，41個獅子會涵蓋整個中彰投各地區的獅子會，因此目前會員都需健康自主管理10天。

對此，網友紛紛留言，「歸剛欸」、「又是獅子會的，沒完沒了」、「吃個羊肉爐，代價真大」、「整個彰化全中的意思」、「保險公司好可憐」、「許多社團活動一樣照辦，只能自己避免參與」、「我不會群聚，但獅子會」、「兩次爆發都有獅子」、「每次疫情爆發都看到獅子會吃吃喝喝」、「奇怪了，是很寂寞是不是。去年的教訓還不夠」。

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