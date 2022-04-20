死因成謎！普丁摯友陳屍豪宅　孕妻幼女「全身彈孔」倒臥身旁

▲俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫被發現陳屍家中，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁的摯友，同時也是俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁的阿瓦耶夫（Vladislav Avayev），最近被發現與懷孕的妻子和年僅13歲的幼女，一同陳屍在價值200萬英鎊（約新台幣7600萬元）的莫斯科豪宅中，而他們3人都是死於槍傷。不過，阿瓦耶夫的死因至今仍眾說紛紜，有人認為他是為財而死，也有人認為這是一起情殺案。

綜合外媒報導，阿瓦耶夫26歲的大女兒安娜塔西亞（Anastasia），在18日因為一直和家人聯繫不上，於是決定回家一探究竟。沒想到，當她一打開家中大門，就看見父親緊握一把手槍，倒在了地上，而父親47歲的孕妻葉蓮娜（Yelena）和13歲的妹妹瑪麗亞（Maria）則分別陳屍在父親的兩側，3人身上都帶有槍傷。

警方接獲投報趕到現場後，在這座高達14層樓高的豪宅中，發現了13把武器，其中包括阿瓦耶夫手中的手槍。51歲的阿瓦耶夫，過去是普丁政府某重要部門的副部長，還曾擔任俄羅斯第3大銀行「天然氣工業銀行」（Gazprombank）的副總裁。自烏俄戰爭開打後，普丁就宣布外國買家必須以盧布購買天然氣，而天然氣工業銀行正是這些交易的中介。

▲阿瓦耶夫屍體被發現的豪宅地點。（圖／翻攝自推特）

目前有關阿瓦耶夫與妻女的死因眾說紛紜。最初的報導指出，阿瓦耶夫使用手槍將妻女殺死後，再開槍自殺，另有一說是指阿瓦耶夫發現他的妻子與司機外遇，且已懷孕5個月，導致阿瓦耶夫心生忌妒、痛下殺手。不過，他的妻子是否懷孕一事尚無法被證實。

然而，阿瓦耶夫的鄰居反駁了阿瓦耶夫可能謀殺妻女的說法，還暗示他們一家是被人殺害的，「阿瓦耶夫就是個書呆子，而且他看起來也不像是個瘋子，他完全沒有理由這樣做。他既富有，又聰明，這種人不可能殺人。也許阿瓦耶夫一家是被人殺死的」。

也有人認為，阿瓦耶夫夫婦最近捲入了一場財務官司，因此他們才決定自殺。一位女鄰居指出，烏俄戰爭掀起的西方制裁，讓阿瓦耶夫的生意面臨財務壓力，「可能他們欠了很多錢，所以他才決定要開槍自殺的，畢竟現在每個人都很沮喪，有些人採取極端措施的話也不意外」。俄羅斯警方表示，他們將調查與阿瓦耶夫工作和個人生活的一切，希望能找出與阿瓦耶夫死亡相關的任何潛在關聯。