印太戰略碰壁？印度爆買俄石油、東協婉拒視訊...楊永明：美國沒輒

▲拜登的印太戰略面臨中國勢力、俄烏戰爭雙重夾擊。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

美國擬於5月正式啟動「印太經濟架構」，印太戰略將更全面的展開，對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，這份明顯劍指中國的「抗中戰略」在經濟層面上可能面臨到具體內容不明確、和其他國家的貿易協定相比沒有誘因等問題；此外，楊永明也直言，美國目前希望能「確實」拉攏印度、東南亞等第三方勢力，但印度仍持續向俄羅斯購買石油，美國明顯對印度沒輒。

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楊永明表示，中國現在身為全球第一大消費國和出國口，而美國正面臨川普退出TPP、國內反對開放市場和RCEP今年初啟動，但美國所提出的「印太經濟架構」既不是FTA，也不是開放市場或降低關稅的協定，而是主打「產業規則和原產地原則」，但又沒有提出具體內容到底為何，這樣反而變成「管制型」的協議，甚至也沒有具體提出印太經濟架構能提供的經濟誘因是什麼？在這樣的情況下相較於中國推動經濟供應鏈整合，美國在和亞太、印太國家要做經濟連結就會趨於劣勢。

▲美國貿易代表戴琪未對邀台入印太經濟架構給予正面回覆。（圖／路透）



據悉，美國聯邦眾議院約200位跨黨派眾議員日前致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與美國貿易代表戴琪，要求將台灣納入印太經濟架構中，不過卻遭美國回覆表示「還沒做決定」。對此楊永明也表示，美國應該不希望台灣這麼快加入，因為台灣一旦加入，這份經濟架構就會被貼上「針對中國」的標籤，可能也會影響到許多國家的參與意願，不過最後真正加入的國家應該也會成為印太戰略、抗中戰略的關鍵。

▲▼拜登原本3月要召開東協峰會，但會議前一周卻臨時被取消，最後只有新加坡總理李顯龍飛去華盛頓與其會面，上圖為去年10月舉行的東亞峰會。（圖／達志影像／美聯社）



楊永明分析，拜登本來在3月中要和東協各元首舉行視訊高峰會，但在一周前卻被東協以「時間不合適」為由臨時取消，最後只有新加坡總理李顯龍到華盛頓和拜登會面，因此未來焦點將放在5月中要舉行的東南亞峰會，究竟是以視訊還是會面方式舉行？但若東南亞元首親自訪美，緬甸及泰國的軍政府是否出席也是焦點之一，不過可見的是東協現在已經是全球GDP第七大經濟體，去年更是中國的第一大貿易夥伴，東南亞國家儼然成為中美勢力拉攏的關鍵第三方。

▲拜登與莫迪舉行視訊峰會。（圖／達志影像／美聯社）



拜登在本月11日除了邀請印度外交部長、國防部長至白宮舉行2+2對話外，當天也親自和印度總理莫迪（Narendra Modi）進行視訊，當場討論印度是否也要跟進制裁俄羅斯，拒買俄國石油、天然氣，但印度方卻表示，「他們過去向俄羅斯所買的油，油量可能都不比全歐洲一個下午所購買的還多」，而根據資料則顯示，印度在過去2個月內大約向俄羅斯買了1300萬桶油，去年一整年則是1600萬桶，數字相比之下可以說是「爆買石油」。楊永明也直言，美國在印度是否制裁俄羅斯這個問題上其實有點沒輒，因為印度從過去至今約有一半以上的國防武器都是向俄羅斯、前蘇聯購入，印度實在不敢貿然加入制裁俄羅斯的行列。

此外，中國日前在南太平洋島國提供經濟援助，更在3月和索羅門群島簽署安全協議，將進駐類似警察的人員給索羅門群島進行「安全維護」，此舉也讓美國、澳洲備倍感威脅，認為中國將手伸入南太平洋，因此印太戰略會加強南太平洋島國的盟邦，拜登也將派美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）率領高級官員出訪索羅門群島；而拜登日前也宣布將在5月開始出訪亞洲，包括邀請東南亞元首到華盛頓、親自出訪日韓兩國，其中韓國新上任的總統尹錫悅又明顯親美，更強調要改善與日本的關係，因此中韓美之間的關係也將迎來新變化。

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