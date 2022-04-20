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濟州島爆「活埋貴賓犬」只剩鼻孔露出　牠更慘！前腳竟遭反綁背上

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓濟州島連續2周發生可怕虐狗事件，先是13日由流浪犬收容中心志工發現一隻黑色汪汪被人以膠帶纏嘴、反綁前腳，結果19日又發現有人將一隻貴賓狗活生生埋進土中，只有部分口鼻露出地面，不斷發出嗚咽哀嚎，掩埋處外圍還用石頭排列一圈，行徑令人髮指。濟州西部警察署20日表示，將著手進行調查。

▲▼南韓濟州島19日發生恐怖「活埋狗狗」案件，目前仍未找到嫌疑人。（圖／翻攝自推特）

▲南韓濟州島19日發生恐怖「活埋狗狗」案件，目前仍未找到嫌疑人。（圖／翻攝自推特）

根據韓聯社、SBS等報導，一名檢舉人19日首先在二手交易論壇網站曝光了恐怖的「埋狗案」。他發文表示，熟人發現有動物被埋土中，於是立刻通報警方，才發現是一隻骨瘦如柴、極度虛弱的棕色貴賓犬，「救助當時，牠瑟瑟發抖，甚麼都沒吃。」

濟州西部警察署20日表示，前一天上午8時50分獲報，居民在濟州市內都洞都近川一處空地，聽見「嗚嗚」的哀嚎聲，驚覺地面被整齊地放置一圈石頭，將狗狗露出地面的鼻子圍了起來，然而，除了部分口鼻外，狗狗的其餘身體部位全部身埋在土壤之中，動彈不得，查驗註冊晶片後發現這是一隻有主人的寵物貴賓犬，目前警方已介入調查。

▲▼南韓濟州島13日發現一隻黑色狗狗被人以塑膠繩綑綁嘴部與前肢。（圖／翻攝自推特）

▲濟州島13日才剛有一隻黑色狗狗被人以塑膠繩綑綁嘴部與前肢。（圖／翻攝自推特）

然而，不到一周前，濟州市翰林邑才剛發生一起震驚南韓的虐狗案。當地一名臨時志工13日在流浪犬收容保護中心的一處休憩地附近，發現一隻黑色犬隻遭人以膠帶和繩子捆綁嘴部，兩隻前腳還被以塑膠繩反綁於背後，倒在油菜花田間痛苦蠕動。志工趕忙找來工具替牠解開束縛，然而，狗狗獲救時四肢已經力氣全失。

志工將牠送醫後，經院方掃描晶片發現，受虐的黑汪名叫「珠紅」（주홍이），確認是在收容所等待領養的狗狗，不知為何會脫離犬舍並慘遭毒手。警方表示，由於周邊沒有監視器，距離民宅也很遠，目前尚未找到嫌疑人。動物保護組織表示，目前「珠紅」已經輾轉來到第2站中途之家，仍然在等待願意陪伴牠一生的新主人。

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