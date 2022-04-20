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中國擴增遠程預警雷達　台、日、韓軍事動向恐被看光

▲▼中國在山東省臨沂縣擴建大型雷達，偵測範圍可涵蓋南北韓、日本、俄羅斯遠東地區。（圖／翻攝自Defense News）

▲中國在山東省臨沂市擴建大型雷達，偵測範圍可涵蓋南北韓、日本、俄羅斯遠東地區。（圖／翻攝自Defense News）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前南韓在朴槿惠政府時期接受美國協助，允許駐韓美軍在慶尚北道星州郡部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈），引發北京當局對於國安方面的疑慮與高度反彈，甚至還針對南韓頒布「限韓令」。如今，最新的衛星影像發現，中國在山東省擴增遠程預警雷達，探測範圍涵蓋南北韓、日本、甚至俄羅斯遠東地區。

根據美國資深軍事媒體《美國國防新聞》（Defense News）於當地時間19日的報導，總部位於美國科羅拉多州的太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）於今年2月拍攝、並發佈在Google地圖的衛星影像中，可以看到中國在山東省臨沂市一座海拔2300英尺的山區，增建一座朝向東北側的大型相位陣列雷達（LPAR，相控陣雷達）。

該處距離山東省省會濟南市約70英里（約112公里）、距離南韓首都首爾僅500公里。

從2019年6月所拍攝的衛星影像可以看到，該處早就於2013至2014年建成一座雷達方向指向南南東方的大型相位陣列雷達，其涵蓋範圍被認定幾乎是瞄準台灣方向與附近海域。

豈料，中國又在該處擴建朝向東北方的大型相位陣列雷達，大約於2019年11月建成，其探測涵蓋範圍包括韓半島（朝鮮半島）、日本列島、俄羅斯遠東地區，若南北韓、日本、俄羅斯出現發射彈道飛彈的跡象，雷達可即時提出示警。

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」，受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

報導指出，中國同時還在浙江省杭州市臨安區、黑龍江省建造其他大型相位陣列雷達，透過這些站點，可以從多個角度對日本、韓半島、台灣進行軍事預警；另外，中國還在新疆維吾爾自治區庫爾勒市建設另一個雷達基地，能針對印度提出早期預警。

大型相位陣列雷達除了能針對探測範圍內的彈道飛彈發射提出示警外，還能用於衛星跟蹤與一般空中監視。

該則報導表示，目前尚無法釐清中國遠程雷達的具體性能指標。不過從另一種典型的大型相控陣雷達，美國「鋪路爪」長程預警雷達AN/FPS-115來看，其雷達波束可以從陣列中心軸偏轉60度，且能允許每個陣列覆蓋120度方位角，外界估計其能探測3000海里（5600公里）範圍內雷達橫截面為10平方公尺的目標。

根據韓媒《中央日報》，北京當局如此「只許州官放火，不許百姓點燈」的雙重標準態度，儼然對於南韓國防安全構成極為重大的威脅。南韓峨山政策研究院外交安保中心副研究委員梁旭（양욱，音譯）認為應嚴正看待此事，他警告，「萬一中國透過與北韓（朝鮮）的軍事交流，將我方（南韓）的軍事數據流向北韓，將會對我國國安構成直接性的威脅。」

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