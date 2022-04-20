　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小學生發高燒「隔天陳屍家中」　死後確診新冠！成大邱首例

▲▼ 南韓學校消毒。（圖／達志影像）

▲ 南韓各級學校陸續恢復實體上課，圖為南韓去年重啟校園前的清消作業。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓走向與病毒共存，18日起全面解除社交距離限制，日增確診數也從3月底的49萬例降至目前的10萬上下，大邱卻傳出一起悲劇。一名小學生日前出現發燒症狀，隔天竟被發現陳屍家中，死後確診新冠肺炎，為該市第一起未滿10歲的死亡個案。

綜合《每日新聞》等韓媒報導，大邱災難安全對策本部20日說明，一名國小低年級學生19日下午在家中身亡，死後新冠病毒快篩及PCR檢測結果皆呈陽性，驗屍後研判死因為新冠肺炎引發的急性心肌炎，為大邱首起未滿10歲者死亡的病例。

死者生前並無其他疾病，並未接種新冠疫苗，18日出現高燒等疑似症狀。大邱衛生當局相關人士說明，為掌握確切死因，疾病管理廳預計進一步進行疫調。

南韓Omicron高峰已過，20日上午通報新增11萬1319例，連續2天維持在約11萬，較2周前的28.6萬例下降一半以上，重症病例呈下降趨勢，居家治療的個案也較前日減少。

隨著疫情趨緩，學生陸續重返校園。截至18日為止，南韓已有99.6%學校全面或部分恢復實體上課，12至18日間累計9.1萬起幼稚園至高中生確診個案，較一周前的16.6萬下降7.5萬。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT狂讚：真指揮官
16縣市有公布足跡！本土+2386例　72張「活動史一次看」
再多12例！看阿妹演唱會「累計80人確診」
「6大常備藥品」爆缺貨！　普拿疼、小孩退燒糖漿買不到
快訊／下班注意！台鐵「台中=烏日死傷事故」　4車站受阻
三商美邦人壽首季大虧逾33億！　董座及副董請辭　
銀行帳戶「多出1767萬」！她主動退錢反被告
雨具先別收！明晨「鋒面報到」迎雨時間出爐
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

死因成謎！普丁摯友陳屍豪宅　孕妻幼女「全身彈孔」倒臥身旁

印太戰略碰壁？印度爆買俄石油、東協婉拒視訊...楊永明：美國沒輒

濟州島爆「活埋貴賓犬」只剩鼻孔露出　牠更慘！前腳竟遭反綁背上

南韓專家警告：最快11月再掀「秋冬大流行」　恐死2700人

普丁為何堅持「攻下頓巴斯」？外媒點出3關鍵　俄軍戰略思維曝光

南韓解封！校園5月全面返校復課　恢復校外教學、團體活動

美偵察機「匿跡3小時」跟蹤莫斯科號　提供座標助烏克蘭發射導彈

中國擴增遠程預警雷達　台、日、韓軍事動向恐被看光

專家發現新物種「深海海怪 」！駭人真身曝　血紅大眼狂伸扭曲觸角

小學生發高燒「隔天陳屍家中」　死後確診新冠！成大邱首例

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

死因成謎！普丁摯友陳屍豪宅　孕妻幼女「全身彈孔」倒臥身旁

印太戰略碰壁？印度爆買俄石油、東協婉拒視訊...楊永明：美國沒輒

濟州島爆「活埋貴賓犬」只剩鼻孔露出　牠更慘！前腳竟遭反綁背上

南韓專家警告：最快11月再掀「秋冬大流行」　恐死2700人

普丁為何堅持「攻下頓巴斯」？外媒點出3關鍵　俄軍戰略思維曝光

南韓解封！校園5月全面返校復課　恢復校外教學、團體活動

美偵察機「匿跡3小時」跟蹤莫斯科號　提供座標助烏克蘭發射導彈

中國擴增遠程預警雷達　台、日、韓軍事動向恐被看光

專家發現新物種「深海海怪 」！駭人真身曝　血紅大眼狂伸扭曲觸角

小學生發高燒「隔天陳屍家中」　死後確診新冠！成大邱首例

俄烏戰爭之際中南美扮演原物料替代角色　我商應善用友邦四國FTA、ECA

國內疫情拉警報　樂天桃猿規定禁止內用

新光三越母親節4／21起層層賺　點數「狂好用」全攻略看這

2022全球百大創新機構名單出爐　鴻海、台積電、友達、台達等9台企入列

巨胸版黃捷被嫌「老妹」：一直露看很膩！回應反擊…網曝真相力挺

呂偉晟劇場後下二軍葉總解釋原因　林羿豪轉隊後首升一軍　

晶華潘思亮籲恢復免簽證措施　宣示台灣重回國際舞台

快訊／連江+4！縣府公布10足跡　7-11、警察所、衛生所入列

台南之光全國楷模　黃偉哲嘉勉6位全國模範勞工

俄軍「良心阿兵哥」曝戰場真相　媽媽氣炸：你是殺他X的法西斯

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

南韓小學生陳屍家中　死後確診新冠

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

烏兵中彈卻沒受傷！　2神器擋子彈救命影片曝

10歲女玩大冒險　遭4同學集體性侵

烏克蘭坦克「射穿大樓」命中俄國軍車

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

擋下俄軍子彈「防彈神機」型號曝光

莫德納Beta雙價疫苗抗Omicron　優於原疫苗追加劑

母女別離43年！她5歲被領養到瑞典　DNA認親

男把裸女綁方向盤上　直播殺人15分鐘

金正恩阿公生日慶　女大生慘被性騷撕破衣

川普勸1句話！澤倫斯基傻眼滿臉問號

更多熱門

相關新聞

濟州島爆「活埋貴賓犬」只剩鼻孔露出

濟州島爆「活埋貴賓犬」只剩鼻孔露出

南韓濟州島連續2周發生可怕虐狗事件，先是13日由流浪犬收容中心志工發現一隻黑色汪汪被人以膠帶纏嘴、反綁前腳，結果19日又發現有人將一隻貴賓狗活生生埋進土中，只有部分口鼻露出地面，不斷發出嗚咽哀嚎，掩埋處外圍還用石頭排列一圈，行徑令人髮指。濟州西部警察署20日表示，將著手進行調查。

南韓專家：疫情恐於今年11月至明年初復燃

南韓專家：疫情恐於今年11月至明年初復燃

南韓校園5月全面返校復課

南韓校園5月全面返校復課

中國擴增遠程預警雷達　監控台日韓軍事動向

中國擴增遠程預警雷達　監控台日韓軍事動向

16縣市有公布足跡！72張活動史一次看

16縣市有公布足跡！72張活動史一次看

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎南韓疫情日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

台鐵勞動節　退票免手續費

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面