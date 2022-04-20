自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭至今已近2個月，烏克蘭各地也頻頻傳出俄軍屠殺的殘忍事蹟。最近，俄羅斯富豪丁科夫（Oleg Tinkov）罕見表態，除了痛批俄軍是「狗屁軍隊」、譴責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動與「瘋狂的戰爭」無異外，也驚曝俄國有90%人民「反對這場戰爭」，敦促西方國家給普丁撤軍的台階，以盡快結束這場「大屠殺」。

據《衛報》報導，54歲的丁科夫於當地時間19日在Instagram上寫道，「我看不到任何人將從這場瘋狂的戰爭中受益！無辜的人民和士兵正在死去，當這些將軍從宿醉醒來後，他們將意識到他們有的是一支狗屁軍隊。如果這個國家的其他一切都是垃圾，並陷入裙帶關係、諂媚和奴性的泥潭，那我們的軍隊怎麼會好？」

丁科夫也驚曝，「俄羅斯現在當然有10%畫Z的白痴支持戰爭，但說實話，90%的俄羅斯人都是反戰的，克里姆林宮官員對於他們和家人再也不能到地中海度過暑假感到震驚，而商人們正在試圖挽救他們剩餘的財產。」他在文末也用英文向西方國家喊話，要求西方國家給俄羅斯總統普丁一個台階撤軍，以保全他的面子，阻止這場大屠殺。

▲俄羅斯富豪丁科夫公開反戰。（圖／IG／Oleg Tinkov）

丁科夫是俄羅斯最著名的企業家之一，他在2006年創立了丁科夫銀行（Tinkoff Bank）後，近年一直在俄羅斯境外工作。資料顯示，丁可夫曾在2014年的俄羅斯富豪排行榜中排名第15，淨資產為82億美元（約新台幣2400億元），不過其資產卻在2022年跌剩8億美元（約新台幣234億元），而他本人也在俄羅斯攻烏後，被英國列入制裁名單內。

在IG帖文曝光不久後，丁科夫所創立的丁科夫銀行立即發布聲明，聲稱該行不會對丁科夫的「個人意見」發表任何看法，還宣布丁科夫已不再對丁科夫品牌下的所有公司的運營做出決定，「他早已不是丁科夫銀行的員工」。自開戰以來，俄羅斯當局就一直試圖打壓國內反對入侵烏克蘭的聲音，而反戰相關人士還有可能被判處最高15年的監禁。