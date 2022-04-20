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俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

▲▼俄羅斯軍隊開坦克輾過自家傷兵。（圖／翻攝自推特@worldonalert）

▲俄羅斯軍隊被拍到開坦克輾過自家傷兵。（圖／翻攝自推特@worldonalert）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭至今近6周，過去曾傳出一名俄兵疑似情緒崩潰，開坦克輾過所屬部隊的上校指揮官，造成對方傷重不治。然而，現在又流出一段影片顯示，一名俄兵躺在地上，雖然看似已經受傷但仍在移動，此時旁邊卻開出一輛俄軍坦克，直接把自家大兵輾過，目前尚不清楚這名士兵的傷勢或詳細狀況。

根據《每日星報》報導，網路論壇Reddit最近有人發布一則影片，內容是一名疑似受傷的俄羅斯士兵倒在地上，可以看出他人仍在移動，但同時旁邊的倉庫卻駛出一輛俄軍坦克，直接左轉朝著自家傷兵輾壓過去。據報導，影片背景傳出的對談聲，據信是幾名烏克蘭士兵以口頭描述事件與笑聲。然而，俄國方面並未證實此消息。

Reddit網友們留言評論，「俄羅斯人將俄羅斯人當作可犧牲的消耗品」、「這就是俄兵如何尊重生命的方式」、「我真XX的不知道該怎麼理解這些俄羅斯人，他們就像一群未經訓練的迷彩服瘋狂者，為什麼要這樣對待自家人？」

俄軍第37機動步兵旅曾部署於基輔周邊地區，沒想到，3月底卻發生指揮官梅德維捷夫（Yuri Medvedev）上校遭到自家部隊士兵開坦克輾過下肢，最終傷重不治的慘劇。烏克蘭官員、記者都發布了這項消息，聲稱該名士兵在部隊超過半數同袍陣亡後情緒崩潰，才會做出反抗上級的脫序行為。不過俄軍至今仍未出面說明事件的真偽。

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