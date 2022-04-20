竹市新增11確診！阿妹演唱會+1　竹蓮市場、大潤發列足跡

▲新竹市政府20日新增確診11例，並公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央流行疫情指揮中心20日公布，新竹市新增11名確診個案，其中有1例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，4例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘6例新增個案尚在疫調中。

竹市衛生局指出，在所有確診個案中，有曾參加阿妹演唱會之個案，4月18日開始被匡列居家隔離，於隔離期間篩檢陽性確診。此外，朝山國小、龍山國小有教師確診，今起停課，復課日待疫調結果出爐再行公布。竹市目前累積16校停課或停班，其中又有4校已復課。

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衛生局也公布確診個案相關足跡，包括竹蓮市場、大潤發購物中心湳雅店等處，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，新竹市2022年確診累積人數至今共 182人（截至2022年4月20日），全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1,095人，康復出院人數55人。另外，國軍社區篩檢站昨（19）日共計篩檢247人，報告已全數確認，共計3人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

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