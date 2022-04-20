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歐美爆近百宗兒童不明肝炎！一文看懂「感染症狀與可能致病原因」

▲▼兒童,醫院。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲歐美最近驚爆多宗兒童不明肝炎病例，其中6名重症患者更已進行肝臟移植。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

歐美等國最近通報出現近百宗兒童染上不明肝炎的病例，少數較嚴重病例更須進行肝臟移植，不過兒童感染不明肝炎的原因和途徑目前尚不得而知，僅能確定相關肝炎與新冠肺炎疫苗無關。以下為《ETtoday新聞雲》就本次不明肝炎情況所做出的整理。

目前已通報出現「兒童不明肝炎」病例的國家

美國阿拉巴馬州自2021年10月以來，通報了9名1至6歲兒童出現病因不明的嚴重急性兒童肝炎，而英國過去4個月也有74名兒童染上不明肝炎。通報出現相關病例的國家還包括了丹麥、愛爾蘭、西班牙和荷蘭。有鑑於過去一個月的病例明顯增加，因此世界衛生組織（WHO）預計未來數日還會出現更多病例。

▲▼幼兒、幼童、小孩、親子、兒童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國已有超過70例「兒童不明肝炎病例」，美國也已出現9例。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

患者感染不明肝炎後的症狀

各國感染不明肝炎的病童年齡多在10歲以下，患者大多有黃疸、腹瀉、嘔吐、腹痛、尿色深、糞便呈灰白色、皮膚瘙癢、眼睛和皮膚發黃、體溫高、肌肉和關節疼痛以及食慾不振等症狀。多數患病兒童並不會發燒，但英國有些病例症狀嚴重，患者必須轉入專門的兒童肝臟科接受治療，其中6例已接受肝臟移植，不過各國迄今還未有死亡案例。

導致不明肝炎的可能原因

實驗室研究目前已將A、B、C、D、E型肝炎排除在致病原因之外，因為不明肝炎患者都未出現引起傳染性肝炎的常見病毒。英國內政部與阿拉巴馬州衛生部都認為，導致不明肝炎的眾多潛在原因之一，可能與一組稱為腺病毒41型（Adenoviruses）的病毒有關。

▲▼腺病毒。（圖／翻攝自維基百科）

▲英美懷疑，不明肝炎可能與腺病毒有關，但部分學者與醫護人員認為，目前的證據仍無法證明腺病毒與相關肝炎有直接關係。（圖／翻攝自維基百科）

腺病毒是一種會導致常見呼吸系統疾病的病毒，它可以通過接觸被污染的表面進入呼吸道，並在人與人之間傳播。多數感染腺病毒的人在康復後不會出現重大併發症，然而不明肝炎可能是該病毒引起的罕見併發症。科學期刊也認同相關肝炎是由腺病毒所引起，但研究人員與醫護人員都認為，目前的證據仍無法證明腺病毒與相關肝炎有直接關係。

不明肝炎與新冠肺炎、新冠疫苗之間的關聯

在蘇格蘭通報的13起病例中，有3名孩童的新冠檢測結果呈陽性、5人驗陰，另外2例則曾在3個月前確診。WHO指出，儘管部分病例的新冠檢測呈陽，但當局應開展病毒的遺傳特徵研究，以確定病例之間存在潛在關聯。與此同時，英國公共衛生官員排除了不明肝炎與新冠疫苗的任何關係，因為感染了不明肝炎的這些兒童，都未接種新冠疫苗。

歐美驚傳「兒童不明肝炎」病例流行！　嚴重需進行肝臟移植

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