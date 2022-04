親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

▲BBC記者斯卡爾表示,索洛維約夫這段驚人言論,是18日晚間在國家電視台播出。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯國家電視台主持人索洛維約夫宣稱,英國正準備使用核武器攻擊俄羅斯,而英方關於烏克蘭大規模屠殺的報導是這項計畫的一環,影響英國人民對莫斯科的看法,把核攻擊正當化,「他們認為俄羅斯應該從地球上消失,包括所有俄羅斯人和俄羅斯文化」。

Last night state TV's Vladimir Solovyov suggested genocide accusations made against Moscow were aimed at preparing British public opinion for a nuclear strike by the UK on Russia (with subs) pic.twitter.com/PeOJ1vxLGD