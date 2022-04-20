奪命攪拌機！麵包廠爆恐怖意外　22歲女員工遭「詭異壓死」

▲ 德拉布拉操作攪拌機過程中被壓死。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北卡羅來納一間麵包廠發生恐怖工安意外，一名年輕女員工操作攪拌機時出問題，竟當場被機器輾壓致死。這間工廠由美國最大麵包供應商之一「東北食品」（Northeast Foods）所有，女子詳細死因仍在調查。

綜合《太陽報》、《每日星報》報導，這起事件發生於東北食品公司位於北卡的Automatic Rolls工廠，22歲女員工德拉布拉（Bibiana Arellano Delabra）16日上班時，操作一台大型工業用攪拌機過程中發生不明意外，活活遭輾壓致死，美國職業安全與健康管理局（OSHA）已經著手調查。

根據官網，東北食品是美國最大小圓麵包、麵包捲及麵包產品供應商之一，也是美國眾多速食連鎖店供應商。這起悲劇發生後，該公司已經停止生產，以配合OSHA調查。

東北食品一名發言人說明，「上周末發生的事故導致一名員工不幸遇難，我們對此感到震驚，現正致力於和OSHA及所有相關各方合作，對這起難以相信的悲劇進行徹底調查。」

另一方面，德拉布拉的姊妹阿蕾利亞諾（Maria Arellano）悲痛表示，德拉布拉有愛心又積極向上，年紀輕輕就發生意外，令家人心碎。為籌募她的喪葬費用，阿蕾利亞諾也在幕資網站上發起活動。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》