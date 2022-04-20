18歲嫩妹詭失蹤　最後身影超毛！獨站「死亡公路」凝視遠方

▲18歲少女德芭妮最後身影。（圖／翻攝Instagram帳號debanhi.escobar）



記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥新萊昂州（Nuevo León）18歲少女德芭妮（Debanhi Escobar）與2位閨蜜參加派對，卻因發生爭執，自行搭車離開。她回家途中因故要求下車，被司機拍下獨自站在夜色中、凝視公路另一端的照片，未料竟成最後身影。令人擔心的是，少女最後現身地點被當地居民稱為「死亡公路」，因為已經太多人在附近失蹤。

綜合外媒報導，47歲司機黑素斯（Jesús）原本就認識3名少女，9日凌晨接到電話，答應幫忙載德芭妮回家，但2人疑似在車上發生爭執，凌晨5時左右，在埃斯科韋多將軍鎮（Escobedo）分道揚鑣。他離開前，拍下德芭妮的背影，傳給另外2名女孩，那張照片如今在社群媒體上瘋傳。

▲德芭妮9日凌晨失蹤至今。（圖／翻攝Instagram帳號debanhi.escobar）



一位民眾宣稱，他目睹德芭妮下車後，走進附近一間物流公司，卻再也沒有出來。但新州總檢察長辦公室向《每日郵報》證實，調查人員及警犬在該區域展開搜索，至今沒有太多發現，也缺乏證據顯示少女進入物流公司，推測可能只是經過公司外圍的人行道，前往其他地方。

黑素斯12日因持有毒品落網，但接受偵訊後，已經被排除嫌疑，並且獲釋。相關單位仍在積極尋人、調閱監視器畫面，希望找出蛛絲馬跡。少女父親馬力歐（Mario Escobar）受訪時也透過鏡頭喊話，「如果妳看到這部影片，我想要告訴妳，我們不會休息，直到找到妳為止。不論妳在哪裡，我們都會去救妳。」

墨西哥國家失蹤人口委員會報告指出，該國每天高達7名女性被通報失蹤，而新萊昂州是比例最高的地區之一。另據《路透社》報導，新州州長山姆爾（Samuel Garcia）19日表示，今年該州已有26名女性失蹤，另外5人被通報後發現死亡。

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