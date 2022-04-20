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日本驅逐俄8外交官！今包機離境　待在使館卻「負責情蒐」全被爆

記者張寧倢／編譯

俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，引發人權爭議。日本政府4月上旬宣布驅逐俄羅斯8名駐日外交官，並於今天（20日）執行。據悉這8人主要負責情報蒐集，還包含中階幹部。巴士於上午10時從東京港區的大使館出發，車內共有包含兒童在內的20多人，大使館播放音樂為其送行，一行人預計下午將從羽田機場搭乘包機出境。

▲▼日本民眾在澀谷八公廣場（Hachiko Square）舉牌聲援烏克蘭。（圖／達志影像／newscom）

▲日本民眾在澀谷八公廣場（Hachiko Square）舉牌聲援烏克蘭。（圖／達志影像／newscom）

根據日本NHK報導，相關人士透露，這8名俄羅斯駐日外交官主要負責情報蒐集工作，其中包括了中階幹部，還有被日本警方視為重點人物而特別加以關注的人。被驅逐的外交官們與相關職員、家屬一同於20日上午10時許，搭上巴士從俄羅斯大使館前往東京羽田機場，預計乘坐俄方準備的包機，於中午過後起飛返回俄羅斯。

報導指出，當天巴士出發前40分鐘，俄羅斯大使館前就聚集了10多名日本警視廳的警察，站在附近人行道與路口警戒。使館外還有一名男子舉著「拒絕戰爭」（NO WAR）的標語，不過直到巴士駛離，現場都未發生明顯混亂。巴士出發時，大使館播放音樂，許多工作人員為其送行，記者可確認車內載有包含兒童在內的20多人，也能看見一些人透過車窗以手機拍著外頭聚集的記者。

有關人士表示，被驅逐的8人中有部分是來自俄軍總參謀部情報總局（GRU）與對外情報局（SVR）的人員，雖然隸屬於俄羅斯大使館與通商代表部，但實際上參與了各種情報活動。日本內閣官房副長官磯崎仁彥表示，將全力保護在俄日僑與企業活動。

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